Сторожевик «Пытливый» ЧФ вышел в море для проведения учения с комплексами «Бал» и «Бастион»

Сторожевой корабль «Пытливый» Черноморского флота (ЧФ) вышел из пункта базирования в море для проведения совместного учения с береговыми противокорабельными ракетными комплексами «Бал» и «Бастион» из состава флотского ракетно-артиллерийского соединения. Перед выходом в море экипаж корабля провёл тренировку по экстренному приготовлению корабля к бою и походу.

СКР «Пытливый» совершает переход в назначенный район в акватории Чёрного моря для отработки комплекса корабельных учений с выполнением задач по ведению условного морского боя одиночным кораблём, а также по противоминной и противовоздушной обороне. В одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж сторожевого корабля проведёт совместное учение с расчётами БПКРК «Бал» и «Бастион», в ходе которого выполнит роль корабля условного противника, — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Сторожевик выполняет задачи по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.