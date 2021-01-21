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Сторожевик «Пытливый» ЧФ вышел в море для проведения учения с комплексами «Бал» и «Бастион»
Фот: пресс-служба ЮВО

Сторожевик «Пытливый» ЧФ вышел в море для проведения учения с комплексами «Бал» и «Бастион»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:17 21.01.2021

Сторожевой корабль «Пытливый» Черноморского флота (ЧФ) вышел из пункта базирования в море для проведения совместного учения с береговыми противокорабельными ракетными комплексами «Бал» и «Бастион» из состава флотского ракетно-артиллерийского соединения. Перед выходом в море экипаж корабля провёл тренировку по экстренному приготовлению корабля к бою и походу.

СКР «Пытливый» совершает переход в назначенный район в акватории Чёрного моря для отработки комплекса корабельных учений с выполнением задач по ведению условного морского боя одиночным кораблём, а также по противоминной и противовоздушной обороне. В одном из морских полигонов боевой подготовки экипаж сторожевого корабля проведёт совместное учение с расчётами БПКРК «Бал» и «Бастион», в ходе которого выполнит роль корабля условного противника, — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Сторожевик выполняет задачи по предназначению в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота.

Сторожевик «Пытливый» ЧФ вышел в море для проведения учения с комплексами «Бал» и «Бастион»

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