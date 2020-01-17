Стратегия экологической безопасности Крыма будет разработана

В Крыму разработают стратегию экологической безопасности до 2030 года. Об этом сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов РК.

Для обеспечения экологической безопасности на полуострове Минприроды Крыма в этом году начнется разработка соответствующей стратегии до 2030 года. Будет проанализировано текущее экологическое состояние, определены основные вызовы и угрозы, составлен план действий на расчетный период и разработаны механизмы реализации стратегии, — отметили в министерстве.

Подчеркивается, что проблемами экологии в Крыму сейчас занимаются несколько ведомств.

Экологические проблемы в Крыму в первую очередь обусловлены состоянием канализационных очистных сооружений, которые морально и физически устарели и нуждаются в модернизации. Также негативно на экологической ситуации на полуострове сказывается отсутствие полигонов твердых коммунальных отходов, соответствующих современным требованиям, и отсутствие мусороперерабатывающих заводов, — сообщили в минприроды.

Основной проблемой в Крыму является дефицит чистой питьевой и сельскохозяйственной воды. Он возник в 2014 году после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 90% потребности Республики.

Чтобы увеличить с 40 до 65 тыс. кубометров объемы подачи питьевой воды в Симферополь планируют провести геологоразведочные работы запасов вод, построить водовод от Ивановского до Межгорного гидроузла, обеспечить подачу воды на него от Вилинского водозабора по Севастопольскому водоводу, проложить перемычку от микрорайона Залесье до Аянского водовода.

Реконструировать все канализационно-очистные сооружения курортов Южного берега власти Крыма намерены до конца 2022 года. На 12 основных объектов в ФЦП по социально-экономическому развитию Крыма заложено около 11,5 млрд. рублей.

Напомним, на совещании по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя, которое проходило 10 января в Ялте, Президент России Владимир Путин поручил властям полуострова поработать над проблемами водоснабжения, водоотведения, а также над решением экологических вопросов, которыми, по его словам, «здесь, похоже, вообще никто никогда не занимался».