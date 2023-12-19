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Студентам Симферопольского музучилища вручили свидетельства о присуждении премии имени Караманова

Студентам Симферопольского музучилища вручили свидетельства о присуждении премии имени Караманова

Опубликовал: CrimeaPRESS в Культура Крыма 20:17 19.12.2023

Состоялось торжественное вручение свидетельств о присуждении премии имени А.С. Караманова студентам Симферопольского музыкального училища имени П.И. Чайковского.

Студентам Симферопольского музучилища вручили свидетельства о присуждении премии имени Караманова

Премия в размере 9,5 тысяч рублей присуждается Постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым студентам по семи специальностям: «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты», «Инструменты народного оркестра», «Вокальное искусство», «Хоровое дирижирование», «Теория музыки», — сообщили в Госсовете РК.

Студентам Симферопольского музучилища вручили свидетельства о присуждении премии имени Караманова

В этом году решением Президиума Государственного Совета Республики Крым премии присуждены:

  • по специальности «Фортепиано» — Вячеслав Тур,
  • по специальности «Оркестровые струнные инструменты» — Александра Медзюта,
  • по специальности «Оркестровые духовые и ударные инструменты» — Амет Камбаров,
  • по специальности «Инструменты народного оркестра» — Елизавета Калинина,
  • по специальности «Вокальное искусство» — Виктория Стецюк,
  • по специальности «Хоровое дирижирование» — Ангелина Иванова,
  • по специальности «Теория музыки» — Гульсум Джапарова.
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Студентам Симферопольского музучилища вручили свидетельства о присуждении премии имени Караманова

По информации республиканского министерства культуры, ежегодно семеро лучших студентов Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского» получают премию имени А.С. Караманова.

Студентам Симферопольского музучилища вручили свидетельства о присуждении премии имени Караманова

Согласно Положению, кандидаты на присуждение премии должны успешно выступать на международных, всероссийских, республиканских, региональных конкурсах и фестивалях, региональных и всероссийских олимпиадах по музыкально-теоретическим дисциплинам, участвовать в концертах и проявлять высокое исполнительское мастерство, вести активную работу по изучению и популяризации творчества композитора Алемдара Караманова. Выдвижение кандидатов на присуждение премии происходит по результатам конкурсного отбора.

Фото: пресс-служба министерства культуры РК.

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