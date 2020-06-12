Суд арестовал троих подозреваемых в подготовке теракта на рынке в Симферополе

Еще один подозреваемый отправлен под домашний арест.

Киевский районный суд крымской столицы в пятницу арестовал на два месяца троих подозреваемых в подготовке теракта на рынке в Симферополе и отправил под домашний арест еще одного задержанного. Отметим также, что сегодня прозвучали фамилии злоумышленников: Лагутин, Куриевич, Хорошаев и Решетниченко.

Сегодня были рассмотрены постановления следователя управления ФСБ России по Республике Крым об избрании меры пресечения виде заключения под стражу в отношении Хорошаева, Лагутина, Куриевича и Решетниченко, подозреваемых в совершении приготовления к террористическому акту и ряду других преступлений. По результатам судебного рассмотрения троим фигурантам: Хорошаеву, Лагутину и Куриевичу была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 августа 2020 года. Подозреваемому Решетниченко была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на тот же срок, — сообщила представитель пресс-службы суда Фериде Илимдарова.

Адвокат 18-летнего Хорошаева сообщила журналистам, что будет подавать апелляцию на арест ее подзащитного. Молодой человек нуждается в лечении.

В среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ распространил сообщение о том, что в Симферополе предотвращен террористический акт, задержаны пять граждан Российской Федерации. Установлено, что они осуществляли подготовку к подрыву самодельного взрывного устройства на одном из рынков республиканского центра, а также пропагандировали в интернете идеологию терроризма и экстремизма.

По данным ФСБ, задержанные поддерживали связь «с представителями радикальных украинских формирований, воюющих на юго-востоке Украины». Изъяты самодельные взрывные устройства, оружие, боеприпасы и средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях. Устанавливаются возможные пособники задержанных.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205.2 УК России («Подготовка к осуществлению террористического акта», «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности»). Иных подробностей, как и ответа на вопрос, почему задержанных пятеро, а суд рассмотрел вопрос содержания под стражей лишь четверых, — неизвестно. Разве что (неофициально) стало известно, о каком рынке шла речь – крупнейшем в крымской столице – «Привозе» (расположенном на ул. Киевской).