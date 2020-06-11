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Суд оставил под арестом керченских подростков, замышлявших устроить взрыв в школе
Скриншот: ФСБ

Суд оставил под арестом керченских подростков, замышлявших устроить взрыв в школе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 20:06 11.06.2020

Киевский районный суд Симферополя продлил меру пресечения керченским подросткам, которые готовили террористический акт в одной из школ и в колледже.

Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил продлить срок содержания под стражей обвиняемых до 18 августа 2020 года. На постановление может быть принесена апелляционная жалоба в Верховный суд Республики Крым в течение трех суток со дня его вынесения, — сообщили в суде.

Напомним, ФСБ заявила 18 февраля «о пресечении подготовки террористических актов» двумя жителями Керчи, 2003 и 2004 годов рождения. Дома у подростков были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами. «Тренировались» молодые люди на кошках. На «чистовик» — планировали взрывы в своих учебных заведениях (школу №15 и Керченский морской технический колледж).

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.30 и п.»а» ч.2 ст.205 УК РФ (подготовка к терактам, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

В марте меру пресечения «юным террористам» определял Верховный суд Крыма.

Учитывая, что обстоятельства, послужившие основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу не изменились, суд считает, что в отношении обвиняемых не может быть применена более мягкая мера пресечения, — говорится в сообщении суда. 

Суд оставил под арестом керченских подростков, замышлявших устроить взрыв в школе

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