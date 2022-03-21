Суд решил судьбу соцсетей. В России окончательно запретили Instagram и Facebook

За экстремизм.

Тверской районный суд Москвы в понедельник признал деятельность соцсетей Instagram и Facebook, принадлежащих американской компании Meta, экстремистской и запретил их работу в России. Мессенджера WhatsApp это решение не коснется.

С иском о запрете Meta обратилась Генпрокуратура после того, как площадки компании сняли для жителей некоторых стран запрет на призывы к насилию в отношении россиян.

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

О решении суда.

Тверской районный суд Москвы признал деятельность Meta экстремистской. Теперь компании и ее бизнес-структурам запрещено работать и открывать отделения в России.

Запрет коснется только соцсетей Instagram и Facebook, уже заблокированных в стране. Представитель Генпрокуратуры на заседании отметила, что ведомство не требует запрещать WhatsApp. Она также подчеркнула, что соцсети корпорации сильно влияют на общественное мнение, а сама компания создала «альтернативную реальность», в которой разжигалась ненависть к россиянам.

Роскомнадзор также просил суд удовлетворить требования Генпрокуратуры из-за многократного игнорирования его претензий. По данным ведомства, в связи с военной операцией на Украине в Instagram было размещено более 4,6 тыс. фейков о действиях российских военных и свыше 1,8 тыс. призывов к участию в несогласованных акциях.

ФСБ настаивала в суде на немедленном запрете деятельности компании, которая направлена против России и ее вооруженных сил, и это требование было удовлетворено. Работа Meta уже запрещена — до рассмотрения апелляционной жалобы.

Корпорация Meta Platforms просила Тверской суд отложить заседание и прекратить рассмотрение заявления Генпрокуратуры, но получила отказ. Также компания попросила назначить лингвистическую экспертизу высказываний, которые послужили причиной обращения Генпрокуратуры в суд, однако ей отказали и в этом.

Представитель Meta в суде говорила, что корпорация изменила свою политику и заявляет о недопустимости русофобии и призывов к насилию против россиян. По ее словам, присутствие россиян в соцсетях, которыми пользуются 2 млрд человек по всему миру, — важный фактор глобального общения и ведения бизнеса.

Основания для иска.

Meta 11 марта разрешила размещать на своих ресурсах информацию, в которых говорится об операции РФ на Украине, с призывами к насилию в отношении российских военных. Аналогичные «формы политического выражения» в отношении гражданских лиц остались под запретом.

Агентство Reuters , которое первым сообщило о новой политике компании, уточняло, что запрет снят не для всех пользователей, а только для жителей 12 стран. Речь идет об Азербайджане, Армении, Венгрии, Грузии, Латвии, Литве, Польше, России, Румынии, Словакии, Украине и Эстонии.

Также изменилась политика в отношении призывов к смерти президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Это коснулось пользователей в России, Польше и на Украине.

О возможности блокировки Facebook в России говорили еще в 2017 года из-за неисполнения компаний закона о хранении персональных данных. Суд не раз штрафовал соцсеть, и она оплачивала штрафы.

В 2021 году Facebook оштрафовали на 43 млн рублей за неудаление запрещенной информации, из которых соцсеть выплатила 26 млн. В октябре Facebook и Instagram удалили публикации с запрещенным в России контентом, но с задержкой. В декабре на Meta впервые наложили оборотный штраф в 1,99 млрд рублей, который она не выплатила.

Ситуация обострилась после начала российской операции на Украине и на фоне санкций Запада. Соцсети Meta запретили российским пользователям запускать рекламные кампании, Instagram прекратил показывать информацию о подписках пользователей в России и на Украине и стал помечать сториз со ссылками на российские государственные СМИ. Facebook же ограничил доступ к аккаунтам RT и Sputnik в Европе, а также страницам множества изданий, в том числе не принадлежащих государству.

Роскомнадзор требовал от Facebook снять блокировку, 25 февраля приступил к замедлению трафика соцсети, а 4 марта полностью заблокировал ее.

11 марта Генпрокуратура подала в суд заявление о признании Meta экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России. Следственный комитет возбудил у головное дело о призывах к насилию и убийствам россиян «со стороны сотрудников американской компании Meta». После этого Роскомнадзор заявил о решении ограничить доступ к Instagram и дал пользователям двое суток, чтобы они перенесли свои материалы в другие соцсети и уведомили о переходе подписчиков. Соцсеть была заблокирована 14 марта.

Что дальше?

Физические и юридические лица, использующие продукты Meta, включая Facebook и Instagram, не будут привлекаться к ответственности за экстремизм. Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн ранее заявлял, что пособниками экстремистов не будут считать россиян, которые являются миноритариями американской корпорации.

При этом покупка рекламы в Facebook и Instagram может расцениваться как финансирование экстремизма, рассказал ТАСС юрист Павел Чиков. С этой точкой зрения согласен юрист, руководитель Yusufov Group Асад Юсуфов.

Россиянам стоит изменить способ авторизации на сайтах, на которые они заходили через Facebook, пока получить доступ к данным еще возможно, заявил ТАСС директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

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