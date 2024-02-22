Суд ужесточил наказание троим бандитам, виновным в ограблении ломбарда в поселке Приморский

Прокуратура настояла!

Верховный Суд Республики Крым рассмотрел уголовное дело в отношении трех жителей региона. В ноябре прошлого года Феодосийским городским судом они признаны виновными по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж, совершённый группой лиц по предварительному сговору). Подробнее — ЗДЕСЬ.

Установлено, что осужденные в 2022 году договорились о совместном совершении ограбления. Для этого, распределив между собой роли, они на арендованном заранее автомобиле Лада прибыли к зданию ломбарда в поселке Приморский. После того как двое из злоумышленников вошли в помещение, один из них удерживал сотрудницу ломбарда, которая выронила на пол связку с ключами. Второй подсудимый открыл входную дверь в помещение, где находится сейф с денежными средствами и ювелирными изделиями, из которого похитил более 187 тыс. рублей и полимерный контейнер с ювелирными изделиями стоимостью 2,7 млн рублей. Третий подсудимый ожидал соучастников в автомобиле. С похищенным мужчины скрылись с места совершения преступления, — сообщили в прокуратуре РК.

Бандиты были оперативно задержаны работниками органов внутренних дел. Городской суд приговорил одного из мужчин к 4 годам 6 месяцам, еще двоих — 4 годам 1 месяцу лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Прокуратура не согласилась с назначенным наказанием, посчитав его чрезмерно мягким.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора, ужесточив одному из осужденных наказание до 6 лет и 6 месяцев, еще двоим – 6 лет и 1 месяца лишения свободы.