Суд жалобы на разжалобили: в Севастополе в силе оставили приговор педофилу

С учетом позиции прокуратуры, Севастопольский городской суд оставил без изменений приговор по уголовному делу о совершении преступлений против половой неприкосновенности малолетней.

Сегодня, 17 августа 2021 года, Севастопольским городским судом оставлены без удовлетворения апелляционные жалобы защитника и осужденного – гражданина соседнего государства 1984 года рождения – на приговор суда по делу об изнасиловании малолетней. Ранее Ленинским районным судом г. Севастополя он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (изнасилование и иные действия сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста). Государственное обвинение по уголовному делу поддерживал прокурор города Севастополя Марк Большедворский. Судом установлено, что мужчина в период с ноября 2017 года по январь 2018 года в недостроенном здании по ул. Декабристов и на кладбище по ул. Пожарова в г. Севастополе дважды подверг одиннадцатилетнюю потерпевшую изнасилованию, а также совершил в отношении нее иные действия сексуального характера, воспользовавшись беспомощным в силу возраста состоянием девочки, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

С учетом доводов прокурора города, суд назначил мужчине наказание в виде 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, по иску прокуратуры в пользу потерпевшей в счет компенсации причиненного преступлением морального вреда с осужденного взыскано 400 тыс. рублей.

Сторона защиты обжаловала приговор суда первой инстанции в апелляционном порядке, но Севастопольский городской суд согласился с доводами прокуратуры о виновности осужденного и отклонил жалобы.

Приговор суда вступил в законную силу.