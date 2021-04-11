Судакская городская больница проводит капитальный ремонт и закупает оборудование

В ГБУЗ РК «Судакская городская больница» в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» активно ведутся работы по улучшению материально-технической базы учреждения. Об этом сообщил главный врач больницы Константин Скорупский.

Уже выполнен капитальный ремонт 4-го этажа поликлиники корпусов «А» и «В», рентген кабинета стационарного корпуса. Во втором квартале 2021 года завершится капитальный ремонт врачебной амбулатории в селе Грушевка.

Следующим этапом капитального ремонта станут другие помещения стационарного отделения больницы, поликлиники, а также хозяйственный корпус и водонасосная станция. Кроме того, запланировано благоустройство территории учреждения. По всем предстоящим работам ведется разработка проектно – сметной документации.

Капитальному ремонту Судакской больницы сопутствует закупка нового оборудования. В 2020 году приобретены два цифровых рентген диагностических аппарата, каждый из которых рассчитан на три рабочих места, две универсальных системы ультразвуковой визуализации, комплект электромеханического оборудования для эндоскопической хирургии, а также другое медицинское оборудование. В 2021 году будут закуплены компьютерный томограф и палатный рентгенографический аппарат, — рассказал Константин Скорупский.

Фото: пресс-служба минздрава РК.