Судебные приставы в Симферополе взыскали с энергетического предприятия долги по зарплате на сумму 8 млн рублей

Одна из энергетических компаний Симферополя не выплатила 66 своим сотрудникам заработную плату на общую сумму 8 млн рублей.

В связи с чем, в отделение судебных приставов по Железнодорожному району г. Симферополя ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю на принудительное исполнение поступило 66 исполнительных производств, согласно которым должник обязан был погасить накопившиеся задолженности перед своим трудовым коллективом в добровольном порядке в установленный срок. Тем не менее, предприятие не спешило выполнять свои долговые обязательства.

С целью побудить руководство предприятия к выплате долгов по зарплате, судебный пристав-исполнитель отделения арестовал банковские счета счета предприятия, обратил взыскание на дебиторскую задолженность и наложил запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим должнику имуществом — 4 единицы автотранспорта. Предпринятые судебным приставом-исполнителем меры принудительного исполнения оказали на представителей должника необходимый эффект и вскоре предприятие погасило задолженности по невыплаченной зарплате в полном объеме, — озвучили детали дела в пресс-службе ГУФССП России по РК и Севастополю.