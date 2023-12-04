Судебные приставы взыскали с симферопольца долг по алиментам в размере 208 тысяч рублей

Житель г. Симферополя долгое время не перечислял алиментные платежи на содержание двух своих несовершеннолетних детей и накопил перед ними долг на сумму 203 тыс. рублей. Гражданка Т. — мать детей, подала на гражданина Б. в суд и согласно вынесенного судебного решения последнему было предписано погасить долг взыскателю в полном объеме. Помогать своей бывшей семье гражданин Б. не торопился и вскоре судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Киевскому району г. Симферополя ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении него исполнительные производства, впоследствии объединенные в сводное исполнительное производство. Зная об этом, гражданин Б. и тогда не предпринял никаких действий по погашению накопившейся задолженности.

За несвоевременное выполнение судебного решения судебный пристав-исполнитель отделения вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пять тысяч рублей. Также были арестованы банковские счета гражданина Б., а сам он временно ограничен в праве выезда за пределы России. Но даже после этого соответствующих выводов для себя должник не сделал и в результате чего судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Киевскому району г. Симферополя ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю привлек гражданина Б. к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Согласно вынесенного судебного решения должнику было назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ. Тем не менее, отбыв наказание, гражданин Б. продолжил уклоняться от уплаты алиментов на содержание своих детей, — отмечают в пресс-служб ведомства.

В дальнейшем судебный пристав-исполнитель предупредил должника, что в случае отказа платить долг по алиментам, он будет привлечен уже к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. Лишь боязнь столкнуться с возможными ограничениями свободы побудила гражданина Б. погасить имеющиеся задолженности перед своими несовершеннолетними детьми в полном объеме.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю