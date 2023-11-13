Судебные приставы взыскали с жителя Симферополя материальный ущерб через арест автомобиля

Житель Симферополя в ходе управления транспортным средством повредил автомобиль гражданина К. и впоследствии отказался возмещать ему ущерб.

Гражданин К. подал в суд и согласно вынесенного судебного решения гражданину Т. было предписано возместить истцу материальный ущерб в размере 192 тыс. рублей. Тем не менее, делать это гражданин Т. не собирался и уже скоро судебный пристав отделения судебных приставов по г. Симферополю ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении него исполнительное производство. В свою очередь, должник предпочел игнорировать законные требования сотрудника органов принудительного исполнения. За несвоевременное выполнение судебного решения судебный пристав-исполнитель отделения вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 15 тысяч рублей. Кроме того, были арестованы банковские счета гражданина Т., а сам он был временно ограничен в праве выезда за пределы России. Однако, предпринятые судебным приставом-исполнителем меры не оказали на должника необходимого эффекта, а вскоре он и вовсе начал скрываться, — отмечают в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю.

Вместе с тем, данная тактика не принесла ему успеха. Очень скоро, в ходе совместного рейда с сотрудниками ГИБДД, сотрудники отделения судебных приставов по г. Симферополю ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю выявили транспортное гражданина Т. на дорогах столицы и незамедлительно составили в отношении автомобиля акт описи ареста. Судебный пристав-исполнитель проинформировал гражданина Т., что в случае отказа оплачивать материальный ущерб арестованный автомобиль будет передан на оценку и направлен на принудительную реализацию. Не желая терять любимое транспортное средство, гражданин Т. изыскал необходимую сумму и в тот же день оплатил задолженность, с учетом исполнительского сбора, в полном объеме, переведя денежные средства на депозитный счет отделения судебных приставов.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю