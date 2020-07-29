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Свыше 20 кораблей Черноморского флота вышли на учения в море

Свыше 20 кораблей Черноморского флота вышли на учения в море

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:42 29.07.2020

В соответствии с планом боевой подготовки сил флота корабельные группировки Черноморского флота (ЧФ) вышли в море для совершенствования элементов второй специальной курсовой задачи.

Корабли вышли в полигоны боевой подготовки в составе однородных и разнородных тактических групп для проведения тренировок по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, по уничтожению морских и береговых целей, по защите корабля при стоянке на незащищённой рейде, а также по ликвидации условного пожара или пробоины в рамках отработки корабельных учений по борьбе за живучесть, — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Манёвры корабельных соединений обеспечивают экипажи самолётов и вертолётов морской авиации и ПВО Черноморского флота.

В мероприятии задействованы более 20 боевых кораблей, в том числе фрегат «Адмирал Эссен», сторожевой корабль «Пытливый», патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Ингушетия», большие десантные корабли «Цезарь Куников», «Саратов» и суда вспомогательного флота.

Свыше 20 кораблей Черноморского флота вышли на учения в море

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