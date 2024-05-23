Свыше ста школ в Крыму отремонтируют этим летом

Глава РК Сергей Аксёнов в ходе рабочего совещания озвучил планы по строительству и реконструкции социальных объектов и улучшению санитарного состояния ряда городов. По его информации, при поддержке Президента Владимира Путина в Крыму продолжается работа по строительству дошкольных учреждений.

С 1 сентября текущего года новые детские сады примут воспитанников в Симферопольском районе, в городах Симферополь, Евпатория, Феодосия, Керчь, Старый Крым, Судак, Ялта и в Бахчисарайском районе. Работы на объектах завершены, идет процесс лицензирования. Для многих родителей это станет большим подспорьем. Также завершается составление плана проведения ремонтов, в том числе капитальных, более чем 100 крымских школ. Важно определить приоритет выполнения работ. Первоочередная задача – устранение аварийности зданий, – сказал Глава Крыма.

Помимо этого, по словам Главы Республики, в Евпатории продолжается ремонт тротуаров и приведение их к стандартам.

На месте заняты 4 строительные бригады, до 15 июня работа на 96 тыс. кв. м должна быть закончена. Вместе с этим будет уделено внимание санитарному состоянию и озеленению газонов и реконструкции бордюров после прокладки инженерных сетей. Такая же работа будет проведена в Керчи и Феодосии, где наиболее проблемная ситуация, затем в остальных городах. План выполнения будет составлен в ближайшее время, также установлена очередность ремонта придомовых территорий, – сказал Аксёнов.

Глава Крыма дал поручение председателю республиканского Совета министров Юрию Гоцанюку совместно с профильными ведомствами ускорить введение в эксплуатацию канализационных сетей в районе Петровской балки в Симферополе. Согласно контракту объект должен быть введен в эксплуатацию до сентября 2025 года, однако нужно определить, какие необходимы дополнительные меры, чтобы подрядчик сдал объект в конце текущего года.

Также был поднят вопрос демонтажа до 15 июля аварийного причала имени Д. Караева в Евпатории, хотя решение о его сносе было принято еще на этапе завершения реконструкции набережной имени В. Терешковой.

Фото и материалы: управление информации и пресс-службы Главы РК.