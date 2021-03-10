Таблетки от похмелья: ТОП-10 лучших препаратов

Таблетки от похмелья. Последствия употребления алкоголя провоцирует возникновение не самых приятных симптомов, среди которых — тремор, головокружение, тошнота и рвота, головная боль, нарушение стула и гиперчувствительность к свету и резким звукам. Основная причина похмелья это находящиеся в организме продукты распада этанола. Под действием ферментов этанол окисляется в результате чего получается ацетальдегид, который оказывает крайне негативное влияние на нормальный обмен веществ. Результатом окончательного распада этанола является уксусная кислота, которая в свою очередь распадается на вполне безопасные углекислый газ и воду. Однако течение тих реакций в организме весьма медленное поэтому при избыточном накоплении этанола в организме, ацетальдегид просто не успевает окисляться в результате чего возникает похмелье.

Значительную роль в общем ухудшении самочувствия является обезвоживание. Приём алкоголя провоцирует повышенное мочеиспускание, расстройство стула в результате чего организм стремительно теряет воду. Кровь, что называется «загустевает», повышая риск тромбообразования и вызывая головную боль, медленнее движется по сосудам, в результате чего клетки недополучают питательные вещества и соответственно медленнее выводит продукты метаболизма. Кроме того, с дефицитом воды организм теряет электролиты, необходимые для функционирования сердечно-сосудистой и нервной систем. Комплексное воздействие таких факторов на организм вызывает целый ряд негативных последствий, которые возможно устранить правильно используя специальные медицинские препараты, речь о которых пойдет в этой статье. Итак, мы представляем ТОП самых лучших и действенных препаратов от похмелья.

Таблетки от похмелья

Как правило в препаратах от похмелья имеются все необходимые организму вещества способные устранить симптомы похмелья — головную боль, тошноту, неприятные ощущения в желудке. Выпускаются в виде шипучих таблеток, капсул и реже в виде настоек. Правила приема и дозировка указана на вкладыще, однако общая рекомендация это избегать передозировки и использовать при приеме только чистую воду с низким содержанием хлора. Итак, встречайте:

Алка-Зельтцер (Алкозельцер) — препарат от похмелья



Пожалуй самый известный и широко рекламируемый препарат. Производится фармо-компанией Байер. В составе Алкозельцера — пищевая сода, аспирин и лимонная кислота. Незамысловато, простенько но эффективно. Сода нейтрализует воздействие кислоты на стенки желудка и убирает изжогу, нормализует кислотно-щелочной баланс. Аспирин способен расщеплять эритроцитарные сгустки и подавляет синтез простагландинов, что способствует избавлению от головной боли. Лимонная кислота улучшает вкус и запах раствора.

Препарат предназначен для приема внутрь, рекомендовано принимать по 1 таб. до 6 раз/сут. Максимальная суточная доза не должна превышать 9 таб.

Способ применения: растворить таблетку/таблетки в стакане (200 мл) воды.

Интервал между приемами препарата должен составлять не менее 4 ч. Регулярное соблюдение режима приема препарата позволяет избежать резкого повышения температуры и уменьшить интенсивность похмельного синдрома.

Средство от похмелья Алька-прим

В составе быстрорастворимой шипучей таблетки от похмелья Алька-прим имеется аспирин, глицин и сода. Кроме того, содержит лимонную кислоту и натрия бикарбонат. Аспирин оказывает жаропонижающее и разжижающее кровь действие, сода нейтрализует избыточное выделение соляной кислоты в желудке и нормализует метаболизм, глицин восстанавливает нормальную работу головного мозга и оказывает общетонизирующее воздействие на организм. Успокаивает нервную систему и частично устраняет воздействие ацетальдегида. Отпускается без рецепта.

Две таблетки растворяются в стакане с чистой водой и выпиваются. При тяжело протекающем похмельном синдроме нужно принимать до 4 доз в сутки, с интервалом не менее четырех часов. Действие препарата начинается через 30 мин. после приема, достигает максимума спустя 1–3 ч и длится 3–6часов.

Имеются некоторые противопоказания — язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки; тяжелые нарушения функции печени и почек; беременность; кормление грудью; возраст до 15 лет.

Антипохмелин — БАД от похмелья

Строго говоря Антипохмелин не является медицинским препаратом и считается биологически-активной добавкой. В составе имеются — аскорбиновая кислота, глюкоза, фумаровая кислота, глутаминат натрия и янтарная кислота, которая как мы знаем способна эффективно противостоять похмельному синдрому. Кроме того, производитель утверждает, что препарат обладает гепапротекторными свойствами.

Способствует восстановлению энергетического статуса клеток печени, сердца и головного мозга при его нарушении, а также обладает антимутагенным, антигипоксическим и энергезирующим действием.

Основное действие это ускорение действия ферментов по расщеплению этанола.

Принимать по 2 пастилки до, во время (из расчёта 1 пастилка на каждые 100 гр. алкоголя) и после употребления алкоголя, всего 6-8 пастилок в зависимости от количества принятого спиртного. Для облегчения абстинентного синдрома принять единовременно 6 пастилок.

Показан к употреблению во время выхода из запоя 5 -6 таблеток ежесуточно на протяжении недели.

Алко-Буфер — БАД на основе расторопши, таблетки от похмелья

Препарат оказывают выраженный детоксикационный, антиоксидантный, гепатопротекторный, метаболический и общеукрепляющий эффект. Это обусловлено высоким содержанием янтарной кислоты, которая устраняют метаболический дисбаланс и в несколько раз ускоряют очищение организма от токсинов. Кроме того, содержащийся в препарате экстракт расторопши способен очищать и восстанавливать поврежденные клетки печени, поскольку имеет в своем составе силимарин. Алко-Буфер достаточно быстро снимает похмельную интоксикацию. Отлично стабилизирует работу печени и устраняет последствия этилового отравления.

В качестве вспомогательных веществ содержит гидрокарбонат натрия (соду), аспартам — подсластитель, глицин, благотворно влияющий на работу мозга и яблочную кислоту, способствующую нормализации кислотно-щелочного баланса.

Никаких особых инструкций по приему препарата нет, поскольку он почти на сто процентов состоит из природных ингредиентов. Однако, отмечается, что лучше принимать таблетки до застолья, предварительно растворив и в стакане чистой воды. Превентивная доза, по одной таблетки за каждые 6, 4 и два часа до застолья. Для предотвращения утреннего похмелья принимают за раз три таблетки препарата.

Зеналк — таблетки от похмелья

Препарат в значительной степени замедляет скорость окисления этанола и препятствует накоплению ацетальдегида в печени. За счёт уникального состава в котором содержатся экстракты финиковой пальмы, анндрографиса метельчатого, цикория, эмблики лекарственной, терминалия хебуле и терминалия белерика, организм практически полностью расщепляет ядовитые производные распада алкоголя, успешно выводит их и предотвращает симптомы проявления похмелья. Значительно снижает алкогольное отравление.

Таблетки от похмелья Зеналк вступают в действие уже через 30 минут после употребления.

Препарат предотвращает желание опохмеляться по утрам, снижает вероятность срыва в запой, восстанавливает внутренние органы, поврежденные употреблением алкоголя. Помогает при употреблении некачественных алкогольных напитков или при смешивании разных алкогольных напитков.

Принимать по две капсулы за полчаса до употребления алкоголя или в любое время в течение или сразу после потребления алкогольных напитков.

ДринкОфф — препарат от похмелья

Средство от похмелья ДринкOFF, новинка предложенная компанией «Мерцана Сервис». Имеет две формы выпуска в виде капсул и желе. В состав препарата входит экстракт имбиря, солодки, женьшеня, мате, элеутерококка, витамины В6 и С, лимонная кислота, фруктоза. Основа – фруктово-ягодное желе.

Ускоряет процесс метаболизма алкоголя: воздействует на оба фермента, участвующих в процессе метаболизма алкоголя (алкогольдегидрогеназу и альдегиддегидрогеназу) и выступающих в качестве катализаторов биохимических реакций по окислению алкоголя (этанола) и ацетальдегида.

Действие трав и ингредиентов, входящих в состав таблетки от похмелья Дринкoff:

Имбирь: обладает тонизирующим, антиоксидантным, противорвотным, противовоспалительным, потогонным, ветрогонным, отхаркивающим эффектом, улучшает кровообращение;

Элеутерококк: имуномодулятор, антиоксидант;

Солодка: дезинтоксикационное, противовоспалитальное средство;

Гуарана: стимулирует центральную нервную систему; повышает физическую работоспособность, выносливость, активирует липолиз;

Женьшень: иммуномодулятор, дезинтоксикационное средство, антиоксидант;

Экстракт матэ(падуб парагвайский): адаптоген, иммуномодулятор, оказывает длительный; тонизирующий эффект, стимулирует обмен веществ, улучшает пищеварение и работу печени;

Фруктоза: нормализует уровень сахара в крови;

Янтарная и лимонная кислота: антиоксиданты, энергетически питают организм;

Витамины B6 и С: восполняют дефицит витаминов, возникающий при переработке алкоголя в организме.

ДринкOFF заряжает энергией и дополнительно доставляет в организм витамины В6 и С, недостаток которых возникает при наступлении похмелья, фруктоза нормализует уровень сахара в крови, а антиоксиданты тонизируют и энергетически питают организм. В результате состояние похмелья быстро проходит, поднимается тонус и настроение.

Бизон — таблетки от похмелья (БАД)

Средство от похмелья «Бизон» выпускается ООО «ПараФарм» и применяется при остром алкогольном отравлении, повышенной возбудимости, сильном эмоциональном напряжении и снижении умственной работоспособности. Главное действующее вещество — янтарная кислота, которая является отличным антиоксидантом. Кроме того, как известно, кислота нормализует обменные процессы в организме, запускает восстановительные процессы в печени и предотвращает энергетическое голодание клеток.

Результатом действия препарата является сокращение продолжительности синдрома похмелья и быстрое восстановление процессов жизнедеятельности организма.

«Бизон» принимается перед употреблением алкоголя или в процессе употребления алкогольных напитков. Содержимое пакетика принимают предварительно растворив его в стакане тёплой воды. После употребления, в течении 3 — 5 часов препарат справится с ацетальдегидами, разложив их на воду и углекислый газ.

При сильном утреннем недомогании используя таблетки от похмелья Бизон рекомендуется удвоить дозу.

Зорекс (Zorex) — препарат от похмелья

Основное действующее вещество — унитол. Попадая в печень он быстро выводит с токсины и продукты распада спирта. Эти таблетки достаточно эффективны, однако они могут спровоцировать возникновение аллергических реакций, поэтому принимать их нужно осторожно.

При приеме препарата внутрь, таблетки от похмелья Зорекс, унитиол с портальным кровотоком проникает в печень, где быстро и физиологически необратимо связывается с ацетальдегидом, что вызывает последующее выведение этилового спирта из других органов и тканей. Препарат активирует также алкогольдегидрогеназу, усиливая процесс окисления этанола и дезинтоксикацию его токсических агентов ферментной системой печени.

Наличие в составе кальция пантотената усиливает дезинтоксикационное действие унитиола. Кальция пантотенат хорошо всасывается из кишечника и расщепляется, освобождая пантотеновую кислоту, которая участвует в углеводном и жировом обмене, стимулирует образование кортикостероидов, ускоряет процессы регенерации.

Внутрь, за 30 мин до еды, не разжевывая, запивая водой.

Профилактика похмелья: после приема алкоголя 1 капс. (250 мг+10 мг) вечером перед сном.

Лечение алкогольного абстинентного синдрома: по 1 капс. (250 мг+10 мг) 1–2 раза в сутки. При необходимости суточную дозу можно увеличить до 750 мг (по димеркаптопропансульфонату натрия), а кратность приема довести до 3 раз в сутки. Препарат следует принимать 3–7 дней, до прекращения симптомов интоксикации.

При алкоголизме: по 1 капс. (150 мг+7 мг) 1–2 раза в сутки, в течение 10 дней.

Алкоклин — таблетки от похмелья



Основное действующее вещество — глутаргин. Препарат способствует восстановлению клеток печени, которые пострадали в результате ядов, образовавшихся от действия алкоголя. Основой таблеток являются аминокислоты, то есть – белок. Ускоряет инактивацию и выведение токсических продуктов метаболизма этанола, таким образом способствует уменьшению симптомов похмелья. Имеет гепатопротекторные свойства и защищает печень от вредного воздействия алкоголя. Снижает угнетающее действие алкоголя на центральную нервную систему (ЦНС). Положительное действие проявляется в течение 10 минут после применения.

Действующее вещество: Аргинина глутамата (в пересчете на 100% вещество) 1,0 г.

Вспомогательные вещества: Глицин, маннитол (Е 421), лимонная кислота (безводная), аспартам (Е 951), ароматизатор лимонный.

Лимонтар от похмелья



Основное действующее вещество это смесь двух кислот – лимонной и янтарной. Отлично устраняет головную боль и вялость, непременные спутники похмелья. Можно принимать как до застолья, так и после него.

Лимонтар является регулятором тканевого обмена, усиливает окислительно-восстановительные процессы, образование АТФ, чем обусловлены его антигипоксические и антиоксидантные свойства, и способность препарата:

активировать функции органов и тканей;

повышать реактивность организма;

повышать умственную и физическую работоспособность;

улучшать течение беременности, рост и развитие плода;

усиливать секрецию желудочного сока, образование соляной кислоты, повышать аппетит;

уменьшать токсическое действие алкоголя.

Действие препарата Лимонтар проявляется через 10–20 мин после приема внутрь.

В заключении стоит отметить, что кроме медицинских препаратов, существует и масса народных средств и рекомендаций облегчающих похмелье. Поэтому если по каким либо причинам вы не можете принимать таблетки от похмелья, возможно вам стоит обратиться к рекомендациям народной медицины.

Советы можно получить здесь:

Похмелье: как быстро избавиться в домашних условиях.