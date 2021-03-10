Похмелье: как быстро избавиться в домашних условиях

Похмелье. Кто из нас не любит праздники? Встретиться с друзьями, беззаботно провести время за приятными разговорами под рюмку, другую хорошего алкоголя? Кровь играет, мир искрится, ярче краски, масса положительных ощущений. И как трудно бывает отказаться от заведомо лишней порции, когда сотоварищи произносят тост за тостом, говорят умно и весело, да и вообще все вокруг приличные и приятные люди… Знакомо? Разумеется, зачастую, обычно с возрастом ситуация меняется, и для того, чтобы расслабиться становятся не нужны шумные компании, веселые пирушки — подружки, а из приличных людей, собравшихся сегодня за столом остались лишь ты, да кот собеседник, который лишнего не скажет не упрекнет и не осудит. Под незамысловатую закуску, любимый сериал или общение с виртуальными друзьями время летит незаметно, пиво пенное, а зачастую и что-нибудь более крепкое, льётся легко и непринуждённо. Настроение чудесное, день прожит не зря, пора и на боковую… В этой статье мы подробно разберемся как избавиться от похмелья в домашних условиях.

Похмелье, и мир сворачивается в точку. Мы не будем вдаваться в психологические аспекты состояния похмелья, оставим в стороне и физиологию проблемы, сейчас не до того, тем кто читает эту статью. Не станем разбирать и симптомы похмелья, они всем известны. Сразу перейдём к делу и покажем вам несколько рецептов, как быстро избавиться от абстинентного синдрома (похмелья) народными средствами. А наутро, приходит оно —, и мир сворачивается в точку. Мы не будем вдаваться в психологические аспекты состояния похмелья, оставим в стороне и физиологию проблемы, сейчас не до того, тем кто читает эту статью. Не станем разбирать и симптомы похмелья, они всем известны. Сразу перейдём к делу и покажем вам несколько рецептов, как быстро избавиться от абстинентного синдрома (похмелья) народными средствами.

Итак, прежде чем перейти непосредственно к применению народных средств от похмелья, проделываем несколько нехитрых процедур. Понимаем, вам сложно сосредоточиться, сложно передвигаться, тяжело бороться с тремором, но эти несколько советов выполнить необходимо. Дальше будет легче.

Итак, Внимание:

Избавляем желудок от остатков алкоголя. Выпиваем два стакана чистой воды без газа и насильно вызываем рвоту.

Обязательно посещаем туалет с задачей максимально опорожнить кишечник. Это ускорит выведение токсинов из организма.

Сцепив зубы и стараясь унять дрожь, лезем под душ. Не нужно мучить себя ледяным или контрастным душем, оставим это для оступившихся зожников. Пусть ваш душ будет в меру горячим. Используем шампунь или хорошее мыло с задачей избавиться от запаха пота.

Переодеваемся в чистое белье и надеваем свежую домашнюю одежду. Это необходимый плюсик к мотивации.

Проводим ревизию домашней аптечке, и если вы были достаточно запасливы, принимаем несколько таблеток активированного угля. (Из расчёта 1 таб. на 10 кг. массы тела). Коли угля не нашлось, то пара таблеток аспирина будут весьма кстати.

Если, к великому своему удивлению, удалось обнаружить витамины, смело к аспирину добавляем три — четыре драже и оставляем упаковку на видном месте. Будем возвращаться к ней каждые три-четыре часа, повторяя дозировку. Помним, что похмелье обязывает сидеть дома, иначе крайне велик шанс использовать поговорку — «Подобное — лечу подобным» и вернуться с прогулки уже имея лекарство внутри и бодро позвякивая несколькими живительными сосудами в авоське. Ведь это уже не раз случалось с вами? Такая безответственность прямой путь к длительному запою. Поэтому, благоразумно оставшись дома, мы будем лечить похмелье народными средствами.

Лечим похмелье народными средствами

Прежде чем привести здесь несколько целебных рецептов и рекомендаций, хочу заметить, что проблема похмелья интернациональна, в каждой стране есть свои методы избавления от утреннего кошмара. К примеру англичане предпочитают овсянку, ничего, впрочем удивительного, они и без похмелья употребляют её при всяком удобном случае, мексиканцы готовят густой, острый суп с потрохами, с железной выдержкой люди, а вот монголы, страшно подумать борются с похмельем поедая сушеные бараньи глаза в виде порошка, представляете? Да уж, воистину, как гласит народная поговорка — «Не хмель беда — похмелье». Итак.. ближе к делу:

Похмелье — правильные напитки

Крайне важно стремиться восстановить баланс воды в организме, дозировано употребляя подсолённые напитки, такие как минеральные воды, рассолы, кисломолочные продукты и разбавленные соки. Питьё должно быть обильным, но не вызывать отторжения. Пейте часто, небольшими дозами. Двухсот граммов в час вполне достаточно, чтобы восстановить электролитный баланс в организме. Не употребляйте молоко, так как в нашем случае оно провоцирует диарею и рвоту.

Рассол от похмелья

Рассолы, рекомендуемые при похмелье обычно употребляются на пустой желудок и практически мгновенно приносят чувство облегчения. Рекомендованы огуречный, помидорный и особо эффективный — капустный рассол, поскольку содержит в своем составе янтарную кислоту, способную выводить из организма яды и токсины. Разумеется, во избежание отёчности увлекаться этим средством не следует. Постарайтесь ограничить употребление целебного снадобья до 500 мл. в сутки.

Похмелье и вода

А вот здесь ограничений нет. По объёмам воды нужно пить столько, сколько требует организм. По рекомендациям стоит выпивать по 300 — 500 мл. каждые полчаса. Это может быть как простая, очищенная вода, так и минеральная, с газом или без газа. Желательно добавлять по вкусу щепотку соли, ну или, если вы запаслись заранее, что, впрочем маловероятно, использовать как подкислитель дольку лимона. Можно использовать шипучий аспирин из расчёта четверть таблетки на пол-литра жидкости, но злоупотреблять этим не стоит. Аспирин негативно влияет на стенки желудка и может вызвать кровотечение. Если обильное питье вызвало рвоту, то это безусловно хороший знак, что вы всё ещё живы)). Шучу, шучу.. Это хорошо, организм таким способом очищается от токсинов.

Томатный сок и похмелье

Удивительно полезный в нашем деле, но противоречивый продукт. С одной стороны томатный сок содержит янтарную и определенный процент яблочной кислоты, которые способствуют выведению из организма продуктов распада алкоголя. Однако другая сторона медали показывает, что в его составе имеется и щавелевая кислота, которая нейтрализует действие вышеупомянутых кислот. Да, природа полна загадок. Но, тем не менее, народная медицина имеет в своем арсенале воистину чудодейственный рецепт, который полезен настолько, насколько и прост в приготовлении. Пробуем на себе:

Сок томатный — 300 мл;

Сырой яичный желток — 1 шт;

Черный молотый перец — щепотка.

Ингредиенты тщательно перемешиваются и выпиваются залпом.

Зеленый чай от похмелья

Китайцы в похмелье знают толк. Это именно с их легкой руки существуют советы и рекомендации употреблять этот продукт для облегчения симптомов абстиненции. Зеленый чай это сильнейший антиоксидант, который содержит в своем составе токоферолы, каротиноиды, аскорбиновую кислоту и минералы, крайне полезные для восстановления электролитного баланса. Такой чай отлично выводит токсины и шлаки, ускоряет метаболизм, способствует правильной работе печени и уменьшает головную боль. К тому-же, благодаря наличию в его составе кортизола (гормона стресса), чай отлично снимает чувство тревожности и защищает мозг от пост-алкогольного стресса. Принимаем не более трёх чашек в день (по 200 мл.), не забывая заместить сахар — мёдом по вкусу. Имбирь, мёд и похмелье Безусловный спутник похмелья — головная боль, мышечные спазмы, тошнота и дрожь в конечностях. С этими неприятными проявлениями отлично справляется имбирный чай с мёдом. Помимо того, что мёд это естественный антидепрессант и биостимулятор, он содержит порядка 300 биологически активных компонентов, массу витаминов, фитонциды, и незаменимые кислоты. Имбирь уникальный природный продукт способный поддерживать организм в тонусе. Это просто эликсир бодрости, здоровья и отличного настроения. Совмещая эти два продукта в напитке получаем удивительно мощное средство для борьбы с похмельем. По возможности добавьте пару долек лимона. Для одной порции нужно: Очистить небольшой корень имбиря и измельчить его;

Залить получившуюся массу кипятком;

Настаивать в течении 15 — 20 минут;

Добавить в емкость одну столовую ложку меда;

Выжать дольку лимона и перемешать. Живительный напиток бодрости готов. Рекомендуется употреблять горячим. Похмелье и кисломолочные продукты

Отдельным рядом в облегчении симптоматики похмелья стоят кисломолочные продукты. Это всем известный кефир, популярные нынче айран и тан, кумыс и йогурты. Эти напитки нормализуют процесс пищеварения, хорошо очищают кишечник, выводя токсины и продукты распада алкоголя и стабилизируют давление. Такой эффект достигается благодаря наличию в их составе молочной кислоты. Кроме того, они отлично повышают аппетит, что пригодится нам в дальнейшем.

Лучшим, в этом списке по праву считается кумыс, за неимением оного которого можно рекомендовать айран или тан. Однако и обычный кефир обладает схожими качествами и если в вашем холодильнике нашелся именно он, отлично. Употреблять кисломолочные продукты при похмелье следует исключительно на голодный желудок, понемногу, зная, что суточная доза не должна превышать одного литра. Злоупотреблять не следует, поскольку эти продукты значительно повышают кислотность желудка, и бесконтрольный прием сказывается на состоянии слизистой оболочки.

Овсяный отвар от похмелья

Овсянка исключительно полезный продукт, существует немало «бабушкиных» рецептов, способных упитать немощных, и поставить на ноги безнадёжных, употребляя овсянку в виде каш со всевозможными наполнителями. Однако, в нашем случае мы воспользуемся «дедушкиным» рецептом.

Учитываем, что овсяный отвар способен уменьшать отёки, вызывать мочегонный эффект и успокаивать головную боль. В его составе имеются витамины группы В, которые обеспечивают печень ферментами необходимыми для расщепления алкоголя и вывода токсичных продуктов его распада. Кроме того, овёс стабилизирует артериальное давление и благотворно влияет на работу мозга. Если у вас не нашлось овса в зёрнах, его с успехом можно заменить хлопьями типа «Геркулес».

Для приготовления отвара нам потребуется стакан зерен овса (неочищенного) и немного мёда:

Заливаем овёс литром воды и варим в течение 30 минут;

Процеживаем отвар через мелкое сито или марлю;

Добавляем две столовые ложки мёда;

Принимаем за раз 400 мл. отвара, затем через сорок минут вливаем в себя остаток.

Похмелье — что можно есть

Но, как говорится, одной водой сыт не будешь. После приема любого из вышеупомянутых напитков состояние улучшается настолько, что можно задуматься о чем-то более существенном. Основная наша задача восстановить метаболические процессы в организме и реанимировать работу пищеварительной системы. Зная это, важно правильно сформировать список продуктов и блюд, рекомендованных при похмелье. Кроме того, есть целый ряд ограничений, включающий в себя такие продукты как — свежая сдоба, вареные в крутую яйца, жареное мясо, гречка, макароны, сладости, кофе и некоторые другие продукты. Мы же приведём здесь несколько рецептов, проверенных целыми поколениями алкоголиков.

Калорийный Хаш — супчик от похмелья

В старинном армянском лечебнике 1184 года, «Утешение при лихорадках» Мхитара Гераци, хаш упоминается как универсальное средство при всех видах недомоганий. название произошло от армянского “хашел”, что означает — “варить”. Но вся беда в том, что варится он очень долго. Блюдо чем-то похоже на русский холодец, но подается горячим. Готовится как правило из говяжьих ног, но в средней полосе России и в Европе их зачастую заменяют на свиные. Калорийность этого блюда настолько высока, что употребив стандартную порцию вы не будете нуждаться в пище в течении целого дня. Разумеется, готовить хаш нужно накануне мероприятия сопровождающегося обильными возлияниями.

Похмелье и Уха

Главная задача напитков и пищи при похмелье, восстановить солевой баланс в организме. Поэтому, именно супы, как наиболее быстро усваиваемый продукт, имеют столь важное значение в нашем нелегком деле избавления от абстиненции. Классическая уха подразумевает использование любой рыбы, хотя конечно из ершей получается самый наваристый бульон.

Ингредиенты:

Рыба – 0.5-1.0 кг. Вода – 4 — 5 л. Соль по вкусу, перец – 6-10 горошин, лавровый лист – 4-5 листиков. Морковь – 1 шт. Картофель (крупный) – 5 шт. Лук репчатый – 2 некрупных головки. Пшенка – 200 гр.

Воду доводим до кипения, загружаем хорошо промытую рыбу и варим в течение пятнадцати минут. Морковь и картофель нарезаем кубиками. Лук не режем, после варки мы удалим его из ухи целиком. После пятнадцати минут варки рыбы, добавляем пшено, морковь, картошку и лук, варим ещё двадцать минут. За пару минут до готовности добавляем лавр и перец. Накрываем крышкой и даём настояться полчаса. Замечательное средство от похмелья готово!

Рассольник — лечим похмелье

Одним из лидеров среди супов избавляющих от похмелья считается рассольник. Содержащий в своем составе ферментированные ингредиенты, такие как квашеная капуста и соленые огурцы, прекрасно выводят токсины, питают организм витамином С и быстро восстанавливает солевой баланс. Среди огромного разнообразия рецептов таких супов, отдельно стоит выделить те, в которые добавляются мясопродукты. Нежирные виды мяса и субпродукты (потроха), которые содержат много железа и витамин РР, отвечающий за хорошее самочувствие. В приготовлении несложен и скор, продукты доступны и просты, отлично подойдёт для исцеления страдальца. Да и в конце концов это вкусно!

Яичница с беконом — средство от похмелья

Благодаря простоте приготовления и чрезвычайной калорийности это блюдо занимает одно из лидирующих позиций при избавлении от симптомов похмелья. Однако есть одно условие. Ввиду того, что в такой пище содержится много жиров, это создает дополнительную нагрузку на и без того угнетенную печень. После употребления отмечается быстрое улучшение самочувствия, но чем быстрее вы доберетесь до постели и провалитесь в спасительный сон, тем лучше для организма. На всякий случай напомним общепринятый рецепт:

Ингредиенты:

30 г бекона;

2 куриных яйца;

15 мл масла;

2-3 веточки укропа;

1 зубчик чеснока.

Лапша быстрого приготовления от похмелья

И наконец, безусловный лидер нашего хит-парада, лапша быстрого приготовления типа Доширак, Роллтон, Биг Ланч и т.д. Пусть Вселенная благословит китайцев! Изумительное по простоте, нетребовательности к ингредиентам и питательности блюдо. Особо подкупает скорость приготовления. Долго рассказывать здесь не о чем, всем известно об этом, без преувеличения, чудо-спасателе. Однако, стоит остановиться на нескольких моментах. Для наполнителей сгодится всё, что удастся разыскать в недрах холодильника. Но классический антипохмельный рецепт включает следующие продукты:

Ингредиенты:

Лапша быстрого приготовления — 1 пачка:

Мясо отварное говяжье (легко заменяется сосиской или сарделькой) — 50 грамм;

Лук зеленый (перо) — 1 — 2 шт;

Петрушка — 1 небольшая веточка;

Черный перец — четверть чайной лодки;

Яйцо куриное, сырое — 1 шт;

Сыр твердых сортов;

Майонез или сметана — столовая ложка;

Специи из пакета с лапшой (обязательно).

Мясопродукты и сыр измельчить, порезав кубиком, лук и петрушку мелко покрошить, погрузить в глубокую посуду поверх брикета лапши, влить сырое яйцо, добавить майонез, залить кипятком, накрыть крышкой и дать настояться в течении 15 — 20 минут. Употребить горячим, при желании можно выпить оставшийся бульон.

В заключении хочется отметить, что пожалуй самое важное средство борьбы с похмельем это сон. Общая рекомендация проста как день. Пейте как можно больше жидкости и спите. Нашли в себе силы подкрепиться чем то более существенным? Воспользуйтесь одним из рецептов приведённых выше. Самое главное, это ни в коем случае не похмеляться. Ни капли алкоголя, иначе крайне велик шанс скатиться в длительный запой, со всеми вытекающими последствиями. Разумеется, кроме народных способов избавления от похмелья существует и целый ряд медицинских препаратов не говоря уже о вмешательстве наркологов. Но это уже крайние средства.

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