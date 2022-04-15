реклама крым
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | ТАСС: экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставили в Севастополь

crimeapress_news



реклама в крыму


ТАСС: экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставили в Севастополь
Фото: страница ВК М.Развожаева

ТАСС: экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставили в Севастополь

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:00 15.04.2022

Экипаж ракетного крейсера «Москва», погибшего в четверг в Черном море после пожара и детонации боезапаса, доставлен в Севастополь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации — в Севастополь, главную базу Черноморского флота, — сказал собеседник агентства.

Точное число спасенных моряков не уточняется.

Узнайте больше:  Крым за последние недели оформил более 200 машин с гуманитарной помощью для приграничных областей Украины

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в четверг из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2022гг.