ТАСС: экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставили в Севастополь

Экипаж ракетного крейсера «Москва», погибшего в четверг в Черном море после пожара и детонации боезапаса, доставлен в Севастополь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации — в Севастополь, главную базу Черноморского флота, — сказал собеседник агентства.

Точное число спасенных моряков не уточняется.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в четверг из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.