ТАСС: экипаж затонувшего крейсера «Москва» доставили в Севастополь

Экипаж ракетного крейсера «Москва», погибшего в четверг в Черном море после пожара и детонации боезапаса, доставлен в Севастополь. Об этом сообщает
Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации — в Севастополь, главную базу Черноморского флота, — сказал собеседник агентства.
Точное число спасенных моряков не уточняется.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в четверг из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.
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