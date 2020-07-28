ТАСС: Евросоюз не откроет границы с Россией до середины августа

Евросоюз вновь не включит Россию в список не входящих в сообщество государств, с которыми страны ЕС могут открыть границы. Обновленный «белый список» будет обнародован Брюсселем в ближайшие дни. В следующий раз его пересмотрят уже в середине августа, сообщил во вторник ТАСС источник в делегации одной из стран Евросоюза в Совете ЕС.

Нет, Россия в этот список пока не будет включаться. К сожалению, статистика (заболеваний коронавирусом – ред.) говорит, что пока рано, — сказал он.

По словам дипломата, в целом список, в который сейчас входят 13 стран, вряд ли будет расширен в этот раз, а возможно, будет даже сокращен. В ЕС все еще работают над ним.

За последние две недели, как мы видим, события развиваются в мире не самым лучшим образом. Во многих странах мы видим рост числа заражений, что, к сожалению, не позволяет быстро открывать границы, а, наоборот, даже вынуждает принимать новые меры, — отметил источник.

Первая версия так называемого «белого списка» была утверждена Советом ЕС 30 июня, в него вошли 14 стран «плюс» Китай. В отношении последнего было сформулировано условие взаимности, однако Пекин пока не подтвердил открытие своих границ для граждан стран Евросоюза.

Спустя две недели, в середине июля, Совет ЕС сократил список до 12 стран (не считая Китай), исключив из него Сербию и Черногорию. Таким образом, на данный момент в Европу разрешены поездки для резидентов Канады, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи, Таиланда, Алжира, Туниса, Марокко, Руанды, Грузии и Уругвая.

Документ носит рекомендательный характер, то есть государства ЕС могут по своему усмотрению открыть или не открывать границы с любыми странами из «белого списка», но не должны открываться для не включенных в него стран. Открытие внутренних границ в ЕС началось 15 июня.