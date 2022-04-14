ТАСС – о пожаре на крейсере «Москва»

На ракетном крейсере Черноморского флота «Москва» произошел пожар, весь экипаж был эвакуирован. Об этом сообщили журналистам в ночь на четверг в Минобороны России. По последним данным ведомства, корабль остается на плаву, военные принимают меры по его буксировке в порт. Информации о пострадавших не поступало, причины произошедшего устанавливаются, добавили в министерстве.

ТАСС собрал основное, что известно о ЧП.

Что произошло.

На борту ракетного крейсера возник пожар, в результате возгорания произошла детонация боезапаса.

В четверг днем в Минобороны сообщили о локализации очага возгорания и ликвидации открытого горения. Взрывы боеприпасов на борту прекратились.

Причины пожара пока устанавливаются, добавили в ведомстве.

Что известно о последствиях.

Официальных данных о пострадавших в результате произошедшего нет. В министерстве сообщали, что весь экипаж крейсера эвакуировали на другие корабли Черноморского флота.

Корабль получил «серьезные повреждения», но остался на плаву, заявили в военном ведомстве. Кроме того, не было повреждено основное ракетное вооружение крейсера.

Что известно о корабле.

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» — флагман и крупнейший боевой корабль Черноморского флота. Он был введен в строй в 1983 году под названием «Слава», свое нынешнее название получил в 1996 году.

«Москва» — головной представитель проекта 1164 «Атлант», по которому также были построены крейсера «Маршал Устинов» и «Варяг». Еще один корабль этого типа, «Украина», так и не был достроен.

Крейсера проекта 1164 «Атлант» входят в число крупнейших кораблей ВМФ России — водоизмещение одного такого корабля превышает 11 тыс., каждый из них оснащен, в частности, 16 пусковыми установками противокорабельных ракет П-1000 «Вулкан», а также зенитным ракетным комплексом С-300Ф «Форт». Кроме того, они несут другое ракетное, а также артиллерийское и противолодочное вооружение.

Похожие происшествия.

Последний крупный пожар на действующем боевом корабле ВМФ России произошел 12 декабря 2019 года, когда во время ремонтных работ в Мурманске загорелся авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Возгорание удалось ликвидировать на следующий день. Тогда погибли два человека, 14 пострадали.

Последний крупный инцидент такого рода на корабле или подлодке, находившейся в море, произошел 1 июля 2019 года. Тогда в результате возгорания на атомной глубоководной станции АС-31 (неофициально известна как «Лошарик») в Баренцевом море погибли 14 моряков. Подлодка до сих пор находится в ремонте.