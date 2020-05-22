Тема Крыма в ООН: нашим дали высказаться

«Докричаться до Мира» на площадке ООН.

21 мая прошло заседание Совбеза ООН по формуле Арриа по ситуации в Крыму. В режиме видеоконференции в нем приняли участие заместитель председателя Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя Эсадуллах Баиров, председатель общественной организации «Украинская община Крыма» Анастасия Гридчина, депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев и ведущий телеканала «Крым 24» Александр Макарь. Отметим, что украинская сторона отказалась принимать участие в мероприятии. С одной стороны, это повлияло на то, что полноценного диалога не состоялось; но с другой стороны, наконец-то нашим дали беспрепятственно высказаться, голос Крыма был услышан.

Здесь был честный диалог, один только германский представитель выступал три или четыре раза. Украина сдалась без боя. Мало того, что Украина 6 марта крымчан не пригласила на свое мероприятие, да еще и проигнорировала это мероприятие… Очень жаль, что в этом диалоге не захотели принимать участие представители Украины. Просто обозначили мероприятие как фарс, повторили обвинения, которые раз за разом выдвигаются, — отметил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при Президенте РФ Александр Молохов.

Он отметил, что в видеоконференции приняли участие представители Германии, Франции и других стран Евросоюза, а также Китая, ЮАР, Индонезии и других стран.

Выступления представителей Индонезии и Китая отличались своей тональностью от выступлений европейских представителей. Вопросы задавали с обеих сторон, например, задавал вопросы германский представитель всем участникам со стороны Крыма, и они тоже задавали ему вопросы. То есть это действительно был диалог – трудный, честный, непростой. По большому счету, это была первая попытка начать дискуссию на столь высоком уровне, — сказал Молохов.

По его словам, выступления некоторых участников свидетельствуют о том, что отношение в мире к событиям февраля-марта 2014 года в Крыму постепенно меняется. Разбиваются и клише. Например, о десятках тысяч «беженцев».

Депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев в ходе конференции возразил европейским депутатам и попросил предоставить ему списки людей, которые выехали из Крыма.

У меня один вопрос – где коллеги взяли, господин из Чехии, из Германии, – есть ли у вас списки тысяч этих крымских татар, которые переехали жить куда-то? Я – крымский татарин, я с 95-го года живу в Крыму. Я знаю, что, может быть, территорию Крыма покинули за последние шесть лет, ну, может быть, человек 500, – и все. Мне просто интересно, где взяли эти тысячи людей и такие цифры. У вас есть вообще списки этих людей? Ведь такие цифры должны подтверждаться статистикой, – сказал Мусаев.

Ответа, конечно, не последовало, как и взаимопонимания. Но это была первая весомая попытка крымчан «докричаться до Мира» на площадке ООН. Лиха беда начало.