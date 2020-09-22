Теперь известно точно, сколько деревьев растет в Крыму

Около 274 млн. деревьев растет в лесах Крыма. Об этом по итогам государственной инвентаризации лесов в Республике сообщает пресс-служба Рослесхоза.

Специалисты подведомственного Рослесхозу ФГБУ «Рослесинфорг» заложили 224 постоянные пробные площади – лесные участки, на которых замеряются характеристики лесов – и подсчитали количество деревьев, определили породу, качество древесины, ее возраст. Согласно полученным данным, площадь лесов полуострова составляет 334 тыс га при общей территории в 2,6 млн га. Лесистость региона – 13%. Примерное количество деревьев в Крыму приближается к 274 млн. штук,- говорится в сообщении.

При этом общий запас древесины на полуострове составляет 48,5 млн. кубометров.

Наиболее распространенная в Крыму порода – дуб: на его долю приходится до половины всех площадей лесов. Встречаются также сосна крымская, или сосна Палласа, граб, бук европейский и восточный, а также можжевельник.

Полученные данные будут использованы для решения стратегических задач в области лесопользования, экологии, планирования лесного хозяйства. Работы в Крыму проводились с начала марта по конец октября 2019 года, – уточнили в Рослесхозе.

Государственная инвентаризация лесов проводится на землях лесного фонда и землях иных категорий наземным способом с применением материалов дистанционного зондирования Земли и методов математической статистики. Работы стартовали в 2007 году, ежегодно последовательно охватывая регионы России.