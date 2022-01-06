Терминал аэропорта «Симферополь» стал площадкой для рождественского концерта

Терминал международного аэропорта «Симферополь» на несколько часов превратился в площадку для записи телевизионного рождественского концерта классической музыки. В здании аэровокзала звучали праздничные произведения в исполнении Камерного оркестра Крымской государственной филармонии и Камерного хора «Таврический благовест». Запись концерта проходила на первом этаже терминала в зоне регистрации у новогодней елки. Съемки проводились поздно вечером, во время ночного перерыва в обслуживании рейсов, в отсутствие пассажиров.

Музыканты камерного оркестра Крымской государственной филармонии под руководством дирижера Дениса Карлова исполнили «Новогоднюю увертюру» Романа Курочкина, «Старый замок» из цикла «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского, а также джазовые вариации на тему «Jingle Bells». Хор «Таврический благовест» под руководством Владимира Николенко спел рождественские колядки и совместно с симфоническим оркестром «Рождественскую сюиту» московского композитора Натальи Шайдулловой, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

фото: пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь»

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: аэропорт Симферополь