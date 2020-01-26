Только вмешательство прокуратуры помогло дольщице право собственности на квартиру. Случай в Феодосии

В Феодосии прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере долевого строительства.

Установлено, что в 2014 году гражданка Е. заключила договор долевого участия в строительстве двухкомнатной квартиры, многоквартирного дома по ул. Габрусева в Феодосии. Оплату по договору произвела в полном объеме. Вместе с тем, в нарушение условий договора участия в долевом строительстве и требований федерального законодательства застройщиком не исполнены взятые на себя обязательства по передаче квартиры в собственность дольщице, — рассказали в прокуратуре.

При этом, Службой государственного строительного надзора Республики Крым декларация о готовности многоквартирного жилого дома к эксплуатации была зарегистрирована еще в 2017 году.

В связи с тем, что гражданка Е. в силу преклонного возраста и состояния здоровья, а также проживания в ином субъекте Российкой Федерации не могла самостоятельно представлять свои интересы в суде, прокуратура города обратилась с исковым заявлением в защиту ее нарушенных прав.

Феодосийским городским судом Республики Крым исковые требования прокуратуры города удовлетворены, решением суда за дольщицей признано право собственности на квартиру.