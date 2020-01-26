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Только вмешательство прокуратуры помогло дольщице право собственности на квартиру. Случай в Феодосии

Только вмешательство прокуратуры помогло дольщице право собственности на квартиру. Случай в Феодосии

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:42 26.01.2020

В Феодосии прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере долевого строительства.

Установлено, что в 2014 году гражданка Е. заключила договор долевого участия в строительстве двухкомнатной квартиры, многоквартирного дома по ул. Габрусева в Феодосии. Оплату по договору произвела в полном объеме.

Вместе с тем, в нарушение условий договора участия в долевом строительстве и требований федерального законодательства застройщиком не исполнены взятые на себя обязательства по передаче квартиры в собственность дольщице, — рассказали в прокуратуре.

При этом, Службой государственного строительного надзора Республики Крым декларация о готовности многоквартирного жилого дома к эксплуатации была зарегистрирована еще в 2017 году.

В связи с тем, что гражданка Е. в силу преклонного возраста и состояния здоровья, а также проживания в ином субъекте Российкой Федерации не могла самостоятельно представлять свои интересы в суде, прокуратура города обратилась с исковым заявлением в защиту ее нарушенных прав.

Феодосийским городским судом Республики Крым исковые требования прокуратуры города удовлетворены, решением суда за дольщицей признано право собственности на квартиру.

Только вмешательство прокуратуры помогло дольщице право собственности на квартиру. Случай в Феодосии

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