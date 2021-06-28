Тонкости? В Кремле подтвердили: обязательной вакцинации от «ковида» в России нет, но…

Вопрос о вакцинации в ряде отраслей отдан на откуп главам регионов.

Обязательной вакцинации де-юре и де-факто в России нет, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.

В настоящий момент нет обязательной вакцинации для граждан России. Регионы вводят условия обязательной вакцинации для работы в некоторых отраслях. Но это не является обязательной вакцинацией для всех граждан. Это ситуация де-факто и де-юре такая, — сказал Песков.

На вопрос, ожидают ли в Кремле, что все регионы РФ введут обязательную вакцинацию, пресс-секретарь Главы государства ответил:

Нет, это отдельные решения отдельных глав регионов, которые принимаются в рамках особых полномочий… Это не решения об обязательной вакцинации, это решения об обязательной вакцинации в ряде секторов экономики.

Напомним, в Крыму принято решение об обязательной вакцинации работников сферы услуг и курортно-туристической отрасли. И то в Указе Главы РК это прописано как «рекомендация»:

Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания, экскурсионного обслуживания, а также оказывающим транспортные услуги, иммунизировать 100% сотрудников против новой коронавирусной инфекции.

С другой стороны, именно эта «рекомендация» стала точкой отсчета поголовной вакцинации. Как выяснилось, не привитых от «ковида» могут отстранить от работы на вполне законных основаниях. Тем не менее в Кремле заверили: нет никакой «обязательной вакцинации», ни в теории, ни на практике… Тонкости, однако…