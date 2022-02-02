Трамвайному управлению Евпатории Аксёнов пообещал давать раз в год по 20 миллионов рублей

Субсидия пойдет на «обеспечение деятельности предприятия».

В рамках рабочего визита в Евпаторию Глава РК Сергей Аксёнов посетил МУП «Трамвайное управление им. И.А. Пятецкого».

По его словам, предприятие является визитной карточкой не только города, но и Республики. Тем не менее здесь остается нерешенным ряд системных проблем, многие из которых возможно было решить ранее силами муниципалитета.

Поручил министерству транспорта РК совместно с министерством финансов РК проработать вопрос выделения предприятию субсидии в размере 20 млн. рублей в год для обеспечения деятельности предприятия, а также до 14 февраля полностью погасить задолженность по зарплате. Впредь коллектив из-за проблем с несвоевременной выплатой заработной платы страдать не должен, кроме того, необходимо изыскать возможность ее повышения за счет дополнительных доходов от новых видов производства. Доходы от любой деятельности должны идти в кассу предприятия, — заявил Сергей Аксёнов.

Отдельный вопрос – проведение реконструкции здания трамвайного депо, построенного в 1914 году. Руководству управления совместно с администрацией Евпатории поручено в ближайшее время подготовить план и техническое обоснование реконструкции, проработать возможность использования модульных конструкций.

Кроме того, надо привести в надлежащее состояние территорию трамвайного управления Евпатории.

Фото: пресс-служба Главы РК.

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