Трассе «Таврида» год.  За это время на Крымский мост проехало 5,5 млн. транспортных средств

Пять с половиной миллионов транспортных средств проехало по трассе «Таврида» через Крымский мост за год с момента запуска движения. Основная часть этого потока состояла из легкового транспорта, при этом доля заехавших на «Тавриду» и вернувшихся на материк была приблизительно одинакова. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Тамань».

Помимо легковых автомобилей, за год после окончания строительства трассы с Крымского моста и в обратном направлении по ней проехало более 800 тысяч грузовых автомобилей и свыше 50 тысяч пассажирских автобусов. Наибольшая интенсивность движения – более 820 тысяч транспортных средств – была зафиксирована при переезде через Крымский мост в июле 2021 года, — говорится в сообщении.

При этом в расчет были взяты только транспортные средства, выезжающие с «Тавриды» на федеральные дороги, либо возвращающиеся в Крым с материковой федеральной дорожной сети. С учетом внутреннего крымского трафика и машин, въезжающих на полуостров с территории Украины, можно резюмировать, что пропускной способности главной крымской трассы с избытком хватит для всего автотранспорта даже с учетом перспективы роста международного автотуризма и грузовых автоперевозок.

Напомним, строительство трассы «Таврида» началось в мае 2017 года. Это автодорога категории IВ, на которой построено 19 транспортных развязок и 30 надземных пешеходных переходов. Строительство было разделено на семь этапов, шесть из которых прошли по территории Республики Крым, а седьмой находится в административных границах Севастополя. Трасса протяженностью 250,7 километра через весь Крымский полуостров была построена чуть более чем за три года.

Движение по четырем полосам «Тавриды» от Керчи до Севастополя запущено 27 августа 2020 года. Команду открыть трассу дал президент России В.В. Путин после того, как лично проверил качество дорожного полотна, проехав по одному из участков автодороги за рулем автомобиля «Аурус». Завершение этого объекта позволило сократить время в пути через Крымский полуостров до 2,5 часов. Еще в 2018 году на дорогу от Керчи до Севастополя у водителей уходил целый день.

В июне 2020 года был заключен контракт на строительство еще одного – восьмого этапа «Тавриды», состоящего из реконструкции автомобильной дороги «Севастополь – Инкерман», путепроводов и моста, строительства транспортных развязок, в том числе одной вместо Ялтинского кольца на выезде из Севастополя. Завершение работ запланировано на 2023 год.