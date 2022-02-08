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Трещина на стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае – следствие «проектной ошибки»
Скриншот: ВК

Трещина на стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае – следствие «проектной ошибки»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:56 08.02.2022

Стена свитского корпуса Ханского дворца в Бахчисарае оказалась повреждена во время проведения работ по реконструкции. На объекте появилась огромная трещина. Рабочим пришлось укрепить здание деревянными конструкциями, чтобы избежать обрушения.

Трещина на стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае – следствие «проектной ошибки»

О причине ЧП рассказал руководитель Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений культуры РК Илья Алымчев. По его словам, трещина стала причиной ошибки в проектной документации. В бумагах указано, что здание находится на фундаменте, однако оказалось, что это не так, в связи с чем объект и просел.

Здание, на котором появилась трещина, сейчас стоит под реставрацией. Причина в том, что под этой стеной нет фундамента. Скорее всего, где-то грунты поехали, — отметил Алымчев. — На набережной укладывали канализацию. Когда разрыли траншею немного съехал грунт. Стена упиралась на грунт, а не на фундамент, соответственно, она у нас сдвинулась и появилась трещина.

Трещина на стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае – следствие «проектной ошибки»

Он добавил, что здание сильно не пострадало и трещину можно устранить. В настоящее время специалисты изучают конструктивные особенности, после чего работы будут продолжены.

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По состоянию на конец прошлого года работы по реставрации и реконструкции объектов Ханского дворца в Бахчисарае были выполнены на 30%. Так, полностью реставрация завершена на 3 из 16 объектах: гробницы «Дюрбе Диляра-Бикеч», «Северное Дюрбе» и «Южное Дюрбе». Еще на восьми объектах ремонт продолжается. Это – графский (светский) корпус, ханская кухня, конюшенный корпус, библиотечный корпус, соколиная башня, набережная с тремя мостами, надгробная ротонда, бани Сары Гюзель.  Окончание реставрационных работ в Ханском дворце намечено на конец 2023 года.

Трещина на стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае – следствие «проектной ошибки»

Трещина на стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае – следствие «проектной ошибки»

Трещина на стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае – следствие «проектной ошибки»

Трещина на стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае – следствие «проектной ошибки»


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