Трещина на стене одного из корпусов Ханского дворца в Бахчисарае – следствие «проектной ошибки»

Стена свитского корпуса Ханского дворца в Бахчисарае оказалась повреждена во время проведения работ по реконструкции. На объекте появилась огромная трещина. Рабочим пришлось укрепить здание деревянными конструкциями, чтобы избежать обрушения.

О причине ЧП рассказал руководитель Дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений культуры РК Илья Алымчев. По его словам, трещина стала причиной ошибки в проектной документации. В бумагах указано, что здание находится на фундаменте, однако оказалось, что это не так, в связи с чем объект и просел.

Здание, на котором появилась трещина, сейчас стоит под реставрацией. Причина в том, что под этой стеной нет фундамента. Скорее всего, где-то грунты поехали, — отметил Алымчев. — На набережной укладывали канализацию. Когда разрыли траншею немного съехал грунт. Стена упиралась на грунт, а не на фундамент, соответственно, она у нас сдвинулась и появилась трещина.

Он добавил, что здание сильно не пострадало и трещину можно устранить. В настоящее время специалисты изучают конструктивные особенности, после чего работы будут продолжены.

По состоянию на конец прошлого года работы по реставрации и реконструкции объектов Ханского дворца в Бахчисарае были выполнены на 30%. Так, полностью реставрация завершена на 3 из 16 объектах: гробницы «Дюрбе Диляра-Бикеч», «Северное Дюрбе» и «Южное Дюрбе». Еще на восьми объектах ремонт продолжается. Это – графский (светский) корпус, ханская кухня, конюшенный корпус, библиотечный корпус, соколиная башня, набережная с тремя мостами, надгробная ротонда, бани Сары Гюзель. Окончание реставрационных работ в Ханском дворце намечено на конец 2023 года.

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