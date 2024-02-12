И снова о реставрации и ремонте Ханского дворца в Бахчисарае

Специалисты решают, что делать с «Дворцовым кладбищем».

Министр культуры Крыма Татьяна Манежина, в рамках рабочей поездки председателя Государственного Совета РК Владимира Константинова посетила Бахчисарайский район. Осмотрен ход работ по сохранению Ханского дворца в Бахчисарае — объекта культурного наследия федерального значения.

Ремонтные, реставрационные работы финансируются по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Объем финансирования — свыше 3,5 млрд. рублей. Заказчиком является Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры, подрядная организация: ФАУ «РосКапСтрой», ООО «РСК «Гефест».

В ансамбль «Ханский дворец» входит 16 объектов. Благодаря комплексному подходу к ремонтно-реставрационному процессу, мероприятия одновременно выполняются на всех объектах дворцового ансамбля. В настоящее время ремонтно-реставрационные мероприятия завершены на 6 объектах («Гробница «Дюрбе Диляра-Бикеч», Гробница «Северное Дюрбе», Гробница «Южное Дюрбе», «Баня «Сары Гюзель», «Екатерининская миля», «Надгробная ротонда»), проводится приемка выполненных работ на 4 объектах («Соколиная башня», «Конюшенный корпус», «Библиотечный корпус», «Набережная с тремя мостами»). Продолжаются работы на 6 объектах: «Графский (свитский) корпус», «Ханская кухня», «Главный корпус», «Гарем», «Ханская мечеть (II этап)», «Сады и парковые сооружения», — рассказали в министерстве культуры РК.

Подчеркивается, что при посещении Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника осмотрен объект культурного наследия регионального значения «Кладбище дворцовое», незадействованный при проведении ремонтно-реставрационных работ ввиду установленной ему категории регионального, а не федерального значения.

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.