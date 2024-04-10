Ремонт и реставрация объекта культурного наследия «Ханский дворец» в Бахчисарае – готовность 72%

Министр культуры РК Татьяна Манежина совместно с первым заместителем Министра культуры РФ Сергеем Обрывалиным, Главой Крымской митрополии Высокопреосвященнейшим Митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном посетили объект культурного наследия федерального значения «Ханский дворец».

В рамках встречи особое внимание уделили вопросам взаимодействия руководства Бахчисарайского музея-заповедника и Свято-Успенского монастыря. Кроме того, осмотрели ход ремонтно-реставрационных мероприятий и обсудили аспекты дальнейшего функционирования Ханского дворца – уникального историко-культурного памятника, популярной достопримечательности Крыма, — сообщает пресс-служба министерства культуры РК.

На выполнение мероприятий по сохранению дворцового комплекса предусмотрено финансирование в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» в объеме свыше 3,5 млрд. рублей.

Общая строительная готовность комплекса, в который входит 16 объектов культурного наследия, составляет 72%.

В настоящее время проводится приемка выполненных работ на объектах: «Соколиная башня», «Конюшенный корпус», «Библиотечный корпус», «Набережная с тремя мостами», а также продолжается ремонт 6 объектов: «Графский (свитский) корпус», «Ханская кухня», «Главный корпус», «Гарем», «Ханская мечеть (II этап)», «Сады и парковые сооружения».

Ремонтно-реставрационные мероприятия полностью завершены на 6 объектах («Гробница «Дюрбе Диляра-Бикеч», Гробница «Северное Дюрбе», Гробница «Южное Дюрбе», «Баня «Сары Гюзель», «Екатерининская миля», «Надгробная ротонда»).

Заказчиком является Дирекция по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры, подрядная организация – ФАУ «РосКапСтрой», ООО «Реставрационно-строительная компания «Гефест».

Ввод объекта в эксплуатацию по графику запланирован на конец 2024 года.

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.