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Реставрация и ремонт Ханского дворца в Бахчисарае – под контролем главы правительства

Реставрация и ремонт Ханского дворца в Бахчисарае – под контролем главы правительства Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 21:49 04.03.2024

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк проверил ход реставрации и ремонта Ханского дворца в Бахчисарае.

Реставрация и ремонт Ханского дворца в Бахчисарае – под контролем главы правительства Крыма

По мнению главы Совмина РК, общая строительная готовность объекта – 72%.

Специалистам стройкомплекса удалось достичь сохранности исторического материала на уровне 95%. Реставрация проводилась не только из исторических материалов, но и по воссозданным технологиям строительства того времени. «Ханский дворец» в Бахчисарае является бывшей резиденцией крымских ханов. Это единственный сохранившейся в Российской Федерации памятник крымскотатарской архитектуры указанного периода. Архитектурный стиль дворца продолжает традиции османской архитектуры XVI-XVII веков, — рассказал Юрий Гоцанюк.

Реставрация и ремонт Ханского дворца в Бахчисарае – под контролем главы правительства Крыма

Премьер-министр Крыма напомнил, что в ансамбль «Ханский дворец» входит 16 объектов. В настоящее время ремонтно-реставрационные мероприятия завершены на шести объектах: «Гробница «Дюрбе Диляра-Бикеч», Гробница «Северное Дюрбе», Гробница «Южное Дюрбе», «Баня «Сары Гюзель», «Екатерининская миля», «Надгробная ротонда».

Также проводится приемка выполненных работ на четырёх объектах — «Соколиная башня», «Конюшенный корпус», «Библиотечный корпус», «Набережная с тремя мостами». Продолжаются работы на шести объектах: «Графский (свитский) корпус», «Ханская кухня», «Главный корпус», «Гарем», «Ханская мечеть (II этап)», «Сады и парковые сооружения», — отметил Юрий Гоцанюк.

Реставрация и ремонт Ханского дворца в Бахчисарае – под контролем главы правительства Крыма

По информации министерства культуры Крыма, объем финансирования работ составляет свыше 3,5 млрд. рублей.

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Реставрация и ремонт Ханского дворца в Бахчисарае – под контролем главы правительства Крыма

Фото: пресс-служба министерства культуры РК.

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