Тревожные цифры: в Крыму все больше случаев внебольничной пневмонии

Почти 300 крымчан обратились в медучреждения с признаками ОРВИ за последние сутки, больше двух десятков из них – госпитализированы с признаками внебольничной пневмонии. Об этом, со ссылкой на данные республиканского минздрава, сообщила вице-премьер РК Елена Романовская.

Мы ежедневно ведем еще статистику по заболеваемости гриппом и внебольничными пневмониями. За прошедшие сутки 298 человек обратились с признаками ОРВИ в медицинские учреждения. Из них с признаками внебольничной пневмонии только за прошедшие сутки еще 28 человек добавились,- отметила она.

При этом вице-премьер уточнила, что у 26 обратившихся граждан заболевания оказались тяжелой и среднетяжелой формы. В итоге, 22 человека были госпитализированы.

Ранее руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила, что количество случаев внебольничной пневмонии выросло в Крыму на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Внебольничная пневмония — это заболевание инфекционного происхождения, нижних отделов дыхательных путей (ещё её принято называть внебольничная нижнедолевая пневмония), при котором идет в альвеолах скопление жидкости воспалительного характера. Свое название внебольничная пневмония получила в связи с условиями возникновения, так как начинается она до обращения человека за врачебной помощью в лечебное учреждение или не позже 48 часов после госпитализации. Чаще всего заболевают вследствие общего ослабления реактивных сил организма, а трудности лечения и распространение напрямую зависят от высокой приспосабливаемости причинных опасных микроорганизмов к антибиотибактериальной терапии.

Внебольничную пневмонию смело можно назвать одной из всемирно самых распространенных болезней органов дыхания, повсеместная заболеваемость составляет 15 человек на 1000 населения в год. Точный уровень трудно регистрируем, так как имеется низкий показатель обращаемости за врачебной помощью. Затрагивает болезнь всех, независимо от гендерной принадлежности и возраста, от географической зонации, социально-экономических нюансов и климатических условий. Большая предрасположенность существует у старшей возрастной категории лиц от 67 лет и дошкольников.