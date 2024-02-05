Три монеты ХIХ века передала Министерству культуры РФ Крымская таможня  

Решением суда монеты, выявленные и изъятые в пункте пропуска «Джанкой» в 2021 году у гражданки Украины, признаны культурной ценностью и обращены в собственность Российской Федерации.

В ноябре 2021 года должностные лица Джанкойского таможенного поста Крымской таможни в ходе проведения таможенного контроля лиц, прибывающих в пешем порядке на территорию Российской Федерации, выявили у гражданки Украины три монеты: монета номиналом 1 копейка 1882 года, чеканенная при правителе Александре III на Санкт-Петербургском монетном дворе, монета номиналом 1 копейка 1914 года выпуска и монета номиналом 3 копейки 1909 года, изготовленные при правителе Николае II.

Монеты не были задекларированы и перемещались через таможенную границу ЕАЭС с нарушением таможенного законодательства. Таможенная экспертиза подтвердила, что данные предметы нумизматики выпущены более 100 лет назад и представляют культурную ценность, — сообщает пресс-служба Крымской таможни.