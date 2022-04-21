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Тридцать одна семья - граждане из числа реабилитированных народов получили ключи от новых квартир в Симферополе

Тридцать одна семья — граждане из числа реабилитированных народов получили ключи от новых квартир в Симферополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Социальная сфера РК 13:31 21.04.2022

21 апреля, в рамках Дня возрождения реабилитированных народов Крыма, в Симферополе торжественно вручили ключи от новых квартир гражданам, состоящим на отдельном квартирном учете (из числа реабилитированных народов).

Тридцать одна семья - граждане из числа реабилитированных народов получили ключи от новых квартир в Симферополе

Ключи от новых квартир в микрорайоне Фонтаны вручили глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев и председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Айдер Типпа.

Тридцать одна семья - граждане из числа реабилитированных народов получили ключи от новых квартир в Симферополе

Жители Симферополя отметили радостное событие – окончание строительства двух 36-квартирных домов в городе Симферополе, построенных в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2025 года» по направлению «Обеспечение межнационального единства». Одна из главных целей данного направления программы — обеспечение жилыми помещениями реабилитированных граждан, состоящих на отдельном квартирном учете, — отметили в администрации крымской столицы.

Тридцать одна семья - граждане из числа реабилитированных народов получили ключи от новых квартир в Симферополе

Семьи, некоторые из которых ждали собственного жилья более 25 лет, дождались этого незабываемого момента. Яркие девятиэтажные дома возведены в короткие сроки и сегодня новые квартиры готовы встретить счастливых новоселов.

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Тридцать одна семья - граждане из числа реабилитированных народов получили ключи от новых квартир в Симферополе Тридцать одна семья - граждане из числа реабилитированных народов получили ключи от новых квартир в Симферополе Тридцать одна семья - граждане из числа реабилитированных народов получили ключи от новых квартир в Симферополе

Фото: администрация Симферополя.


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