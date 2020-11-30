Трое на одного: в Симферополе отдых в баре перерос в жестокое избиение

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии, находясь в ночное время на маршруте патрулирования в одном из микрорайонов Симферополя, защитили горожанина, который стал жертвой нападения группы хулиганов.

Сотрудники Росгвардии, заметив, как несколько молодых людей ногами избивают лежащего на земле мужчину, пресекли противоправные действия. Правоохранители задержали нападавших, которыми оказались местные жители 1990, 1993 и 1994 годов рождения. Все трое находились в состоянии алкогольного опьянения. Росгвардейцы вызвали на место инцидента бригаду медиков и оказали доврачебную помощь получившему многочисленные травмы лица и головы мужчине. Установлено, что потерпевший и его обидчики отдыхали за соседними столиками в круглосуточно работающем баре, где между ними и возник конфликт, переросший в драку, — сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Республике Крым и г.Севастополю.

