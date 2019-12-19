Троих экс-сотрудников севастопольской школы №42 обвиняют в уголовных преступлениях

Прокурор Нахимовского района в Севастополя утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших директора школы №42, её заместителя и учителя младших классов. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются: бывший директор школы — в совершении четырёх преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение), её соучастницы — двух преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 160 УК РФ (пособничество в присвоении).

По версии следствия, с января 2015 года по апрель 2017 года бывший директор ГБОУ СОШ № 42, используя свои служебные полномочия, из корыстных мотивов, вносила в официальные документы заведомо недостоверные сведения о фактически отработанном времени двум должностным лицам образовательного учреждения. Так, бывший заместитель директора – дочь директора школы, на работу в школу не выходила, возложенные на неё трудовые обязанности по проведению занятий с учениками не исполняла, бывший учитель младших классов не исполняла возложенные на неё обязанности лаборанта. В указанный период на счета банковских карт необоснованно начислялись денежные средства, которые в дальнейшем обналичивались. Вследствие указанных противоправных действий департаменту образования причинен ущерб на общую сумму более 860 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Расследование по делу проводилось СО по Нахимовскому району города Севастополя ГСУ СК РФ по РК и городу Севастополю. Уголовное дело направлено в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.