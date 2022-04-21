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Центробанк готов помочь коммерческим банкам зайти в Крым
Фото: пресс-служба Госдумы

Центробанк готов помочь коммерческим банкам зайти в Крым

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:13 21.04.2022

Банк России готов оказать помощь банкам в вопросе начала работы на территории Республики Крым и города Севастополя. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Ряд системно значимых банков в новых условиях заявил о своей готовности работать в Крыму. На сегодняшний день там зарегистрированы всего три банка, еще три банка работают в Крыму, — сказала она. —  Банк России со своей стороны готов оказать всю необходимую поддержку, и мы соответствующие указания дали нашим отделениям по Республике Крым и по городу Севастополь.

Набиуллина подчеркнула, что доступность финансовых услуг в Крыму является приоритетом для Банка России.

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