Центробанк готов помочь коммерческим банкам зайти в Крым

Банк России готов оказать помощь банкам в вопросе начала работы на территории Республики Крым и города Севастополя. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Ряд системно значимых банков в новых условиях заявил о своей готовности работать в Крыму. На сегодняшний день там зарегистрированы всего три банка, еще три банка работают в Крыму, — сказала она. — Банк России со своей стороны готов оказать всю необходимую поддержку, и мы соответствующие указания дали нашим отделениям по Республике Крым и по городу Севастополь.

Набиуллина подчеркнула, что доступность финансовых услуг в Крыму является приоритетом для Банка России.