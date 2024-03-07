«Цифровой» Севастополь. На Госуслугах зарегистрировано 450 тысяч горожан

За год ими подано два миллиона заявлений.

В Севастополе подвели итоги работы в 2023 году городского Департамента цифрового развития. Стало известно, что на Госуслугах зарегистрировано 450 тысяч севастопольцев, в электронном виде доступно уже 157 региональных госуслуг. За год горожане подали около 2 млн. заявлений.

Продолжается реализация проекта «Умный город» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Умные остановки и энергоэффективное освещение улиц, интеллектуальная система видеонаблюдения и система безналичной оплаты проезда, система учета успеваемости для школ и медицинский центр обработки данных — всё это «Умный город». В прошлом году Севастополь участвовал в рейтинге «IQ городов» и занял 30 место из 64 в категории «Крупные города». Мы обошли такие города, как Новороссийск, Мурманск, ранее опережавшие Севастополь более чем на десять позиций, — отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его информации, одним из важнейших направлений работы стала цифровая трансформация общественной безопасности. К системе видеонаблюдения «АРГУС» в Севастополе подключены уже 1 257 камер видеонаблюдения, к каждой из них имеют доступ правоохранители.

В регионе продолжается развитие мобильной связи, интернета и телевидения:

— величивается зона покрытия мобильной связью: в прошлом году в Севастополе были построены более 100 базовых станций (всего их в городе уже более 400) и 52 антенно-мачтовых сооружения объектов связи, где операторы могут разместить свое оборудование;

— широкополосный доступ к Интернету имеют уже 138 тыс. домохозяйств;

— при подключении эфирного цифрового телевидения всем севастопольцам бесплатно доступны 28 телеканалов трёх мультиплексов.

Также в прошлом году в Севастополе начали работать два чат-бота в Telegram: это @oborona92bot для сообщений о предполагаемой опасности и @mob92_bot для поддержки мобилизованных.