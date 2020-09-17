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Следственный комитет заинтересовался вернувшимся в аэропорт Симферополя самолетом
Фото: crim.sledcom.ru

Туристы говорят: аэропорт Симферополя — самый впечатляющий

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:34 17.09.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России самые красивые аэропорты.

Более половины опрошенных (57.06%) считает международный аэропорт «Симферополь» имени Ивана Айвазовского самым впечатляющим, безопасным и современным. Другим путешественникам (11.66%) больше нравится международный аэропорт «Шереметьево» в Москве. «Бронзу» (9.82%) получил международный аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге, — озвучивают статистику в пресс-службе сервиса.

Также в десятку самых красивых аэропортов России также вошли аэропорты «Кольцово» в Екатеринбурге (4.91%), «Курумоч» в Самаре (4.91%), аэропорт имени Габдуллы Тукая в Казани (4.29%), «Платов» в Ростове-на-Дону (3.68%), «Гурмак» в Волгограде (1.84%), «Стригино» в Нижнем Новгороде (1.23%) и международный аэропорт «Красноярск» (0.61%).

Десять самых красивых аэропортов в России:

  1. Международный аэропорт «Симферополь» имени Ивана Айвазовского в Крыму, 57.06%
  2. Международный аэропорт «Шереметьево» в Москве, 11.66%
  3. Международный аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге, 9.82%
  4. Международный аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге, 4.91%
  5. Международный аэропорт «Курумоч» в Самаре, 4.91%
  6. Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая в Казани, 4.29%
  7. Международный аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону, 3.68%
  8. Международный аэропорт «Гурмак» в Волгограде, 1.84%
  9. Международный аэропорт «Стригино» в Нижнем Новгороде, 1.23%
  10. Международный аэропорт «Красноярск», 0.61%

* По данным опроса соцсетей

Туристы говорят: аэропорт Симферополя - самый впечатляющий

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