Туристы говорят: аэропорт Симферополя — самый впечатляющий

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и выявил, где в России самые красивые аэропорты.

Более половины опрошенных (57.06%) считает международный аэропорт «Симферополь» имени Ивана Айвазовского самым впечатляющим, безопасным и современным. Другим путешественникам (11.66%) больше нравится международный аэропорт «Шереметьево» в Москве. «Бронзу» (9.82%) получил международный аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге, — озвучивают статистику в пресс-службе сервиса.

Также в десятку самых красивых аэропортов России также вошли аэропорты «Кольцово» в Екатеринбурге (4.91%), «Курумоч» в Самаре (4.91%), аэропорт имени Габдуллы Тукая в Казани (4.29%), «Платов» в Ростове-на-Дону (3.68%), «Гурмак» в Волгограде (1.84%), «Стригино» в Нижнем Новгороде (1.23%) и международный аэропорт «Красноярск» (0.61%).

Десять самых красивых аэропортов в России:

Международный аэропорт «Симферополь» имени Ивана Айвазовского в Крыму, 57.06% Международный аэропорт «Шереметьево» в Москве, 11.66% Международный аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге, 9.82% Международный аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге, 4.91% Международный аэропорт «Курумоч» в Самаре, 4.91% Международный аэропорт имени Габдуллы Тукая в Казани, 4.29% Международный аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону, 3.68% Международный аэропорт «Гурмак» в Волгограде, 1.84% Международный аэропорт «Стригино» в Нижнем Новгороде, 1.23% Международный аэропорт «Красноярск», 0.61%

* По данным опроса соцсетей