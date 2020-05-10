Тут уж ничего не поделаешь. 9 мая не выписано ни одного штрафа за нарушение режима «самоизоляции»

Удержать даже самых сознательных в 4-х стенах в День Победы оказалось непосильной задачей. В Керчи и Севастополе тысячи людей вышли, чтобы наблюдать авиапарады. В Симферополе в парках и скверах, на улицах было немало людей. Все «индексы самоизоляции» «зашкаливало» красным. Итог: полиция воздержалась от штрафов за нарушение режима «самоизоляции». Но протоколы в отношении пьяных нарушителей таки составлялись (по другой статье).

Основные мероприятия профилактические были. Повышенное количество нарядов было. Проводили беседы, отправляли по домам. К сожалению, без протоколов не обошлось. Протоколы составлялись только в отношении лиц, которые совершали преступления и нарушали общественный порядок, – сообщил в ходе воскресного заседания оперативного штаба зам. начальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

Глава Крыма Сергей Аксёнов признался, что он еще 8 мая попросил правоохранителей не штрафовать гуляющих людей в праздничный день (жаль, что не сообщил вовремя – ред.).

Праздники вчера прошли без происшествий. Спасибо коллегам из Росгвардии, МВД, ФСБ и всем, кто обеспечивал безопасность на этих мероприятиях. 8 мая не хотел говорить, что мы с МВД договорились, чтобы 9 мая не штрафовали. Если бы я сказал, что не будут штрафовать – получили бы коллапс. Мы, понимая, что кто-то в память о родственниках выйдет, договорились, что со всеми проводятся профилактические беседы, но никого не штрафуем, – сказал Аксёнов.

Но в обсерваторы отправляли и в День Победы. «Чаша сия» не минула семерых приезжих.

За последние сутки из аэропорта было направлено в обсерватор четыре человека, трое – по постановлениям главного санитарного врача как прибывшие из-за пределов нашей страны. Из автомобильных пунктов пропуска – три человека. Один человек направлен в обсерватор по уведомлению, — сообщила глава Межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Едут в Крым? Еще как! Но это «местные» и владельцы крымской недвижимости. Им можно. По информации МВД по РК, за прошедшие сутки на полуостров через Крымский мост въехали 1 219 автомобилей, 17 не были допущены. На выезд из региона направились 1 293 транспортных средства, 11 машин на «материк» не пропустили.