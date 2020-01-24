У берегов Феодосии обнаружено крупное нефтяное пятно… Но есть ли оно?

Эксперты НИЦ «Планета» зафиксировали в Черном море, недалеко от Феодосии разлив нефти площадью 86,1 кв. километр. Об этом сообщили в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета».

По данным космического мониторинга, проводимого «НИЦ «Планета», 21 января в 15:27 в Черном море у побережья полуострова Крым был обнаружен след судового сброса нефтепродуктов площадью 86,1 кв. километр и протяженностью 55,1 км. Нефтяной разлив находится на расстоянии 146,4 км от Феодосии, — говорится в сообщении.

Судя по снимку, сделанному спутником, который опубликовал центр, разлив нефти находится юго-западнее Феодосии и имеет продольную форму. При этом нефтяное пятно расширяется с юго-запада на северо-восток.

Что касается той плёнки, которую обнаружили 21 января 2020 года в 15 часов 26 минут по гринвичскому времени. В зимний период сложно обнаружить нефтяные пятна, потому что море, как правило, очень взволнованное. Поэтому если плёнки какие-то образуются, то они в течение очень быстрого времени уже разрушаются. И обнаружить её со спутника не так просто. Поэтому мониторинг проводится в летнее время. А в зимнее — большая редкость. В этом году зима аномально тёплая и ветровая обстановка более спокойная, чем в обычные зимы, нам несколько раз удавалось эти плёнки обнаруживать, — рассказал в интервью «Вести-Крым» сотрудник Научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии «Планета» Владимир Кровотынцев.

Эксперт назвал расположение и размеры плёнки, а также каким образом её смогли обнаружить.

Феодосия — это самая ближайшая точка. На самом деле оно далеко находится от Феодосии, около 146 км. Сама плёнка порядка 55 км длиной. Она имеет специфическую форму. Такие явления часто происходят, когда какие-то танкеры моют свои танки. Тогда и получается километров 40-50 в движении загрязняется окружающая среда. К сожалению, само судно по космическим данным мы обнаружить не можем. В России сейчас нет спутниковых радиолокаторов, которые могли бы обнаружить эту плёнку. Мы использовали данные, в частности, европейского спутника Sentinel-1B, — сообщил Кровотынцев.

В администрации Феодосии эту информацию если не опровергли, то заставили усомниться в… существовании «нефтяной пленки».

23 января в средствах массовой информации Республики Крым стала распространяться информация об обнаружении в Чёрном море у побережья Крыма, на расстоянии 146 км от Феодосии, следа судового сброса нефтепродуктов площадью 86,1 кв. километра и протяженностью 55,1 км. Источником информации стал официальный сайт организации НИЦ «Планета». Администрация города Феодосии Республики Крым сообщает, что у профильных и надзорных ведомств официальная информация по данному вопросу отсутствует. Вместе с тем, капитанией порта города Феодосии, сотрудниками пограничной службы, МЧС, Администрации города Феодосии проводится постоянный мониторинг экологической обстановки, в том числе в акватории Черного моря и на береговой линии городского округа Феодосия. По состоянию на 24 января 2020 года угрозы загрязнения окружающей среды на территории городского округа Феодосии не выявлено. Вместе с тем, при необходимости, будут приняты исчерпывающие меры по недопущению загрязнения окружающей среды и информированию населения, — говорится в сообщении.

Интересно, что эксперты соглашаются: за пару дней пленка могла «рассосаться».