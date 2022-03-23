У ФАС новое задание — проверить цены… нет, не на сахар и гречку, а на бумагу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку обоснованности увеличения цен на бумагу, сообщает пресс-служба антимонопольного регулятора.

На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию, — говорится в сообщении ведомства.

В ФАС подчеркнули, что при выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установлении экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования.

Как сообщает РБК , стоимость офисной бумаги в рознице к 22 марта достигла рекордных значений. Маркетплейсы стали предлагать стандартную пачку бумаги в 500 листов в шесть раз дороже, чем две недели назад. Так, Wildberries такую упаковку производства Светогорского ЦБК (Ленинградская область) в начале марта продавал за 387 руб., а к 21 марта цена выросла до 2 328 руб. Значительный рост цен наблюдается и у других продавцов. Покупатели отреагировали на это обвинениями в спекуляции и жалобами в ФАС.

Отмечается, что рост цен на бумагу пришелся на вторую неделю марта, он начался после заявления финской химической компании Kemira о прекращении поставок в Россию и Белоруссию хлората натрия. С его помощью отбеливается целлюлоза для производства белой бумаги. Стали недоступны и другие обязательные для производства компоненты, ввозившиеся из-за рубежа.

Но виновны не финны… Предварительно, во всем виноват… рынок, то есть баланс спроса и предложения. Производители уверяют, что не «отпускали» отпускных цен на бумагу. Но на рынке – бум. Поставщики вынуждены реагировать на ажиотаж как раз ценой. Поясним на примере одного из Интернет-магазинов: с 1 по 14 марта число заказов бумаги для оргтехники на этом маркетплейсе выросло на 194%. Добавим к этому, что полностью прекратились поставки из-за рубежа офисной бумаги высокого качества. Баланс спроса и предложения стал неуравновешен. Далее, когда склады стали пустеть, поставщики объективно начали поднимать цены, потому что они понимают: полное отсутствие товара ни к чему хорошему не приведет, поясняют эксперты. У кого складские запасы бумаги больше, те оказались в более выгодном положении, и могут предлагать более низкую цену. Те же, у кого запас небольшой, реагирует бурно, понимая, что продукции не осталось и её негде потом закупить.

На чем основывается такой негативный прогноз – непонятно. В Минпромторге РФ сообщали, что ожидают стабилизации поставок бумаги в течение недели, отметив, что российские производители полностью закрывают потребности отечественного рынка. Это (в теории) позволит избежать дефицита продукции.

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