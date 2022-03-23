У ФАС новое задание — проверить цены… нет, не на сахар и гречку, а на бумагу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет проверку обоснованности увеличения цен на бумагу, сообщает пресс-служба антимонопольного регулятора.
На фоне большого количества жалоб от граждан антимонопольная служба запросила у крупнейших производителей бумаги необходимую для проверки информацию, — говорится в сообщении ведомства.
В ФАС подчеркнули, что при выявлении нарушений антимонопольного законодательства и установлении экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство незамедлительно примет меры реагирования.
Как сообщает
Отмечается, что рост цен на бумагу пришелся на вторую неделю марта, он начался после заявления финской химической компании Kemira о прекращении поставок в Россию и Белоруссию хлората натрия. С его помощью отбеливается целлюлоза для производства белой бумаги. Стали недоступны и другие обязательные для производства компоненты, ввозившиеся из-за рубежа.
Но виновны не финны… Предварительно, во всем виноват… рынок, то есть баланс спроса и предложения. Производители уверяют, что не «отпускали» отпускных цен на бумагу. Но на рынке – бум. Поставщики вынуждены реагировать на ажиотаж как раз ценой. Поясним на примере одного из Интернет-магазинов: с 1 по 14 марта число заказов бумаги для оргтехники на этом маркетплейсе выросло на 194%. Добавим к этому, что полностью прекратились поставки из-за рубежа офисной бумаги высокого качества. Баланс спроса и предложения стал неуравновешен. Далее, когда склады стали пустеть, поставщики объективно начали поднимать цены, потому что они понимают: полное отсутствие товара ни к чему хорошему не приведет, поясняют эксперты. У кого складские запасы бумаги больше, те оказались в более выгодном положении, и могут предлагать более низкую цену. Те же, у кого запас небольшой, реагирует бурно, понимая, что продукции не осталось и её негде потом закупить.
На чем основывается такой негативный прогноз – непонятно. В Минпромторге РФ сообщали, что ожидают стабилизации поставок бумаги в течение недели, отметив, что российские производители полностью закрывают потребности отечественного рынка. Это (в теории) позволит избежать дефицита продукции.
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