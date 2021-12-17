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У крымского «Беркута» отныне новые модульный городок и стоянка техники

У крымского «Беркута» отныне новые модульный городок и стоянка техники

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:47 17.12.2021

Глава РК Сергей Аксёнов принял участие в торжественном мероприятии по вводу в эксплуатацию стоянки вооружения, военной и специальной техники на территории пункта постоянной дислокации ОМОН «Беркут» Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю.

У крымского «Беркута» отныне новые модульный городок и стоянка техники

Возведенные объекты парковой зоны включают: контрольно-транспортный пункт, участок слесарно-механических работ, пункты обслуживания техники, складские помещения и стоянку транспортных средств. Усовершенствованная база спецподразделения позволяет осуществлять возложенные на ОМОН обязанности, автономно обслуживать автомобильную и специальную технику, хранить служебное имущество и ухаживать за ним.

У крымского «Беркута» отныне новые модульный городок и стоянка техники

 

Надеемся, что после проведенных работ на базе вам будет комфортно нести службу. Мы ценим вашу работу по охране  безопасности жизни и здоровья крымчан и общественного порядка на территории Республики Крым. Хочу пожелать вам всегда возвращаться домой, где вас ждут семьи, живыми и здоровыми, — сказал Глава Крыма.

У крымского «Беркута» отныне новые модульный городок и стоянка техники

Также Сергей Аксёнов подчеркнул, что республиканские власти будут и впредь оказывать всестороннюю поддержку командованию и личному составу территориальных подразделений Росгвардии.

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У крымского «Беркута» отныне новые модульный городок и стоянка техники

Глава Крыма выразил благодарность директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующему войсками национальной гвардии РФ Виктору Золотову, начальнику Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РК и городу Севастополю генерал-лейтенант Степану Гайдаржийскому и другим за большой объем проведенной работы.

У крымского «Беркута» отныне новые модульный городок и стоянка техники

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

У крымского «Беркута» отныне новые модульный городок и стоянка техники

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

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