У крымского «Беркута» отныне новые модульный городок и стоянка техники

Глава РК Сергей Аксёнов принял участие в торжественном мероприятии по вводу в эксплуатацию стоянки вооружения, военной и специальной техники на территории пункта постоянной дислокации ОМОН «Беркут» Главного управления Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю.

Возведенные объекты парковой зоны включают: контрольно-транспортный пункт, участок слесарно-механических работ, пункты обслуживания техники, складские помещения и стоянку транспортных средств. Усовершенствованная база спецподразделения позволяет осуществлять возложенные на ОМОН обязанности, автономно обслуживать автомобильную и специальную технику, хранить служебное имущество и ухаживать за ним.

Надеемся, что после проведенных работ на базе вам будет комфортно нести службу. Мы ценим вашу работу по охране безопасности жизни и здоровья крымчан и общественного порядка на территории Республики Крым. Хочу пожелать вам всегда возвращаться домой, где вас ждут семьи, живыми и здоровыми, — сказал Глава Крыма.

Также Сергей Аксёнов подчеркнул, что республиканские власти будут и впредь оказывать всестороннюю поддержку командованию и личному составу территориальных подразделений Росгвардии.

Глава Крыма выразил благодарность директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ – главнокомандующему войсками национальной гвардии РФ Виктору Золотову, начальнику Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по РК и городу Севастополю генерал-лейтенант Степану Гайдаржийскому и другим за большой объем проведенной работы.

Фото: управление информации и пресс-службы Главы РК.

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