У крымского села есть перспектива: сюда охотно едут жить и трудиться молодые специалисты

В 2020 году в Республике Крым значительно увеличилось число молодых специалистов с высшим образованием, изъявивших желание работать в сельской местности, об этом сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. По его мнению, агрокомплекса региона, у крымского села в целом есть перспектива.

В прошлые годы в село шли работать в основном молодые специалисты со средне-профессиональным образованием, сегодня, благодаря действующей с 2017 года господдержке идет обновление кадровой системы АПК в республике на более молодых высококвалифицированных работников, — сказал он.

По информации вице-премьера, в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия РК для привлечения работников в сельское хозяйство, из бюджета Республики в 2017-2019 году выделено 66,8 млн. рублей.

Единовременную помощь получили 289 молодых специалистов. Из них 180 человек с высшим образованием, 109 — со средне-профессиональным. В 2020 году в республиканском бюджете на реализацию указанного мероприятия выделено более 22 млн рублей. Эта сумма уже выплачена 95 молодым специалистам. Из них имеющих высшее образование – 66 человек, 29 молодых специалистов со средне-профессиональным образованием, — уточнил Андрей Рюмшин.

Он акцентировал внимание на том, что с 2020 года в перечень направлений подготовки включено направление «Ветеринария» и «Зоотехния», в части трудоустройства молодых специалистов на все предприятия и в организации АПК, кроме организаций подведомственных Комитету ветеринарии Республики Крым.

Анализируя проведенную работу можно сделать вывод об увеличении количества молодых специалистов с высшим образованием, так в 2017-2018 гг. количество специалистов с высшим образованием составляло 54 в 2017, 50 в 2018 году, тогда как в 2019 — 70, в 2020 – 66 человек, — подчеркнул вице-премьер.

Востребованными остаются такие направления, как агрономия, технология сельского хозяйства, молодой специалист, агроинженерия, экономика.