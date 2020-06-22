У Крымской таможни — новый начальник. Пост занял Виктор Холичев

Ранее Виктор Холичев занимал должность начальника Сахалинской таможни. В качестве нового начальника Крымской таможни специалиста Главе РК Сергею Аксёнову представил начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко.

Сергей Аксёнов пожелал новому руководителю успехов в работе и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном и конструктивном сотрудничестве. В ходе мероприятия обсуждались ближайшие задачи по совместной работе. В частности, это касается совместной работы по развитию Свободной экономической зоны, а также работы по полноценному обустройству пунктов пропуска, — сообщили в Управлении информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

