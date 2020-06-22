У Крымской таможни — новый начальник. Пост занял Виктор Холичев

Ранее Виктор Холичев занимал должность начальника Сахалинской таможни. В качестве нового начальника Крымской таможни специалиста Главе РК Сергею Аксёнову представил начальник Южного таможенного управления Сергей Пашко.
Сергей Аксёнов пожелал новому руководителю успехов в работе и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном и конструктивном сотрудничестве. В ходе мероприятия обсуждались ближайшие задачи по совместной работе. В частности, это касается совместной работы по развитию Свободной экономической зоны, а также работы по полноценному обустройству пунктов пропуска, — сообщили в Управлении информации и пресс-службы Главы Республики Крым.
СПРАВКА:
- Приказом ФТС России с 27 октября 2014 года генерал-майор таможенной службы Виктор Михайлович Холичев был назначен начальником Сахалинской таможни. Является отличником таможенной службы, имеет различные ведомственные награды. В том числе, награжден медалями «За усердие», «За службу в таможенных органах» II и III степени, «За укрепление таможенного содружества», «Дмитрий Бибиков».
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