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У сотрудников Роспотребнадзора праздник – санитарно-эпидемиологической службе исполнилось 99 лет

У сотрудников Роспотребнадзора праздник – санитарно-эпидемиологической службе исполнилось 99 лет

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:09 15.09.2021

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 99-летию со дня образования санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации. Он поздравил сотрудников Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии в РК и г. Севастополе с профессиональным праздником и подчеркнул, что специалисты санитарно-эпидемиологической службы находятся на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией, благодаря своему профессионализму и знаниям помогают органам власти принимать объективные решения в этой сфере, вырабатывать стратегию и тактику борьбы с инфекцией.

У сотрудников Роспотребнадзора праздник – санитарно-эпидемиологической службе исполнилось 99 лет

Вот уже почти столетие специалисты службы решают задачи, связанные с сохранением жизни и здоровья людей, защитой населения от инфекционных угроз. Зачастую тяготы и испытания, которые выпадали на долю службы, сопоставимы с теми, что несут Вооруженные силы. Иногда угроза от вирусов по тяжести последствий от заболеваний сопоставима с войнами. Вы долгие годы успешно выполняете свою высокую миссию, — отметил Сергей Аксёнов.

У сотрудников Роспотребнадзора праздник – санитарно-эпидемиологической службе исполнилось 99 лет

Глава Крыма подчеркнул, что работа сотрудников Роспотребнадзора способствует обеспечению жителей полуострова качественными продуктами питания, созданию благоприятных условий для жизни и работы, защите прав потребителей.

У сотрудников Роспотребнадзора праздник – санитарно-эпидемиологической службе исполнилось 99 лет

Аксёнов вручил заслуженные награды сотрудникам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

У сотрудников Роспотребнадзора праздник – санитарно-эпидемиологической службе исполнилось 99 лет

Фото: пресс-служба Главы РК.

У сотрудников Роспотребнадзора праздник – санитарно-эпидемиологической службе исполнилось 99 лет

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