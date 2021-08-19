Учебный год в КФУ им. Вернадского начнется с 13 сентября

«Дистант» останется частично.

Теоретическое обучение студентов в Крымском федеральном университете (КФУ) им. Вернадского в этом году стартует 13 сентября. Об этом сообщила проректор вуза по учебной и методической деятельности Ирина Цвиринько.

Неделя с 13 по 17 сентября для студентов всех курсов обучения будет загружена факультативами и военной подготовкой для юношей, – рассказала проректор КФУ.

По ее словам, все лекционные занятия будут проходить в режиме онлайн, а практические и лабораторные – в аудиториях.

Это не касается первого курса, обучение которого полностью будут организовано в офлайн-режиме, – добавила Ирина Цвиринько.

Как отмечает проректор КФУ, полный переход на дистанционное обучение будет осуществлён только при наличии соответствующего решения главного санитарного врача региона.