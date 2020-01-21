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Учения на Черноморском флоте: на воде и на суше
Фото: пресс-служба ЮВО

Учения на Черноморском флоте: на воде и на суше

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 11:55 21.01.2020

На Черноморском флоте экипаж патрульного корабля «Дмитрий Рогачёв» провёл учение по проводке за тралами через минные заграждения в обеспечении морского тральщика «Железняков». Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Экипажи двух кораблей отработали элементы взаимодействия и маневрирования в одном из полигонов боевой подготовки в Чёрном море. Патрульный корабль «Дмитрий Рогачёв» форсировал условное минное поле, осуществив проход в коридоре, протраленном экипажем «Железнякова» через минное заграждение. После преодоления условной минной опасности экипаж «Дмитрия Рогачёва» отработал действия расчётов артиллерийской боевой части по уничтожению плавающих мин, — говорится в сообщении.

Уточняется, что учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Ну а на берегу подразделения морской пехоты Черноморского флота провели свое учение — по противодесантной обороне участка морского побережья в пункте базирования.

По замыслу учения, морпехам была поставлена задача по обороне участка побережья и отражению высадки морского десанта условного противника.В ходе учения военнослужащие совершили марш в назначенный район и заняли участок побережья.

Морские пехотинцы выполнили комплекс мероприятий по подготовке к противодесантной обороне, в том числе оборудовали участок инженерными сооружениями и учебными минными заграждениями со стороны моря для отражения морского десанта, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

В рамках отработки поставленной задачи с личным составом проведены занятия по практической стрельбе из штатного стрелкового оружия по различным мишенным позициям. В учении было задействовано более 200 военнослужащих и около 30 бронетранспортёров БТР-82АМ.

Учения на Черноморском флоте: на воде и на суше

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