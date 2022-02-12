Учения Черноморского флота и украинский протест по поводу «ограничений судоходства»

Несмотря на начавшиеся учения Черноморского флота движение судов в морские порты Украины в Азовском море открыто. Об этом в пятницу сообщила Администрация морских портов Украины на своем официальном сайте .

Движение судов рекомендованными путями в морские порты Украины в Азовском море открыто, — говорится в сообщении.

Уточняется, что такое решение принято на основании полученного письма от Управления навигации и океанографии Министерства обороны Российской Федерации от 10 февраля 2022 года.

Ранее Россия «прибрежными предупреждениями» объявила обширные районы Азовского и Черного морей опасными и закрыла для судоходства на период с 13 по 19 февраля в связи с проведением учений, которые предусматривают ракетную и артиллерийскую стрельбу. Тогда же МИД Украины выразил протест.

Сейчас же выясняется, что ограничений в Азовском море, в связи с учениями Черноморского флота, вовсе нет. Информацию подтвердила и Госпогранслужба Украины. Остается актуальной информация о закрытых из-за учений зонах в Черном море (на карте — обозначены красным цветом и заштрихованы).

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