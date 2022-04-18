УФССП России по Севастополю: принял на работу бывшего служащего – сообщи его прежнему работодателю

В 2021 году в Управление Федеральной службы судебных приставов поступило 28 уведомлений работодателей о заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной службы в УФССП России по Севастополю.

Согласно ст 64.1 ТК РФ граждане замещавшие должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы имеют право замещать должности в организациях, если отдельные функции государственного управления данными организациями входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального служащего, только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Аналогичные ограничения закреплены в ст. 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».

Работодатель при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после их увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами РФ.

За невыполнение требования или нарушение срока уведомления предусмотрена административная ответственность (ст. 19.29 КоАП РФ) в виде штрафа до 500 тысяч рублей.

В связи с нарушением 10-дневного срока со дня направления уведомления и заключения трудового договора, для принятия решения в соответствии со ст.19.29 КоАП РФ в 2021 году в органы прокуратуры направлено информация в отношении 4-х работодателей.

Ограничения действуют не всю жизнь, а только в течение 2 лет по окончании службы и лишь в отношении тех служащих, которые были включены в соответствующий перечень должностей (представляли сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

Источник: пресс-служба УФССП России по Севастополю