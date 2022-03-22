УФССП России по Севастополю: приняты меры по поддержке граждан-должников

С момента вступления в силу соответствующих нововведений законодательства, а именно с 1 февраля 2022 года подразделениями судебных приставов УФССП России по Севастополю проводится работа, направленная на реализацию права граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного на территории региона прожиточного минимума.

На сегодняшний день в Управление Федеральной службы судебных приставов по Севастополю поступило свыше 90 заявлений о сохранении прожиточного минимума от граждан-должников. Рассмотрены 65 заявлений, по ним приняты решения об их удовлетворении.

В качестве одной из мер поддержки граждан УФССП России по Севастополю рекомендует должникам — физическим лицам воспользоваться правом на ежемесячное сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума в ходе принудительного исполнения судебных решений и актов иных уполномоченных органов.

Воспользоваться правом на сохранение минимальной суммы для обеспечения повседневных нужд граждане-должники могут путем подачи заявления в структурное подразделение судебных приставов, в котором возбуждено исполнительное производство или подать заявление через портал Госуслуги.

Источник: пресс-служба УФССП России по Севастополю

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